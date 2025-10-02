gurugram bulldozer action on congress leader building worth in crores गुरुग्राम में गरजा बुलडोजर, DTP ने ढहा दिया कांग्रेस नेता का घर; क्या थी वजह, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsgurugram bulldozer action on congress leader building worth in crores

गुरुग्राम में गरजा बुलडोजर, DTP ने ढहा दिया कांग्रेस नेता का घर; क्या थी वजह

गुरुग्राम में जमकर बुलडोजर ऐक्शन हुआ। यहां डीटीपी ने कांग्रेस नेता की करोड़ों की संपत्ति को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। इस दौरान कांग्रेस नेता और डीटीपी के बीच तीखी झड़प भी देखने को मिली।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्रामThu, 2 Oct 2025 08:35 AM
गुरुग्राम नगर निगम ने बुधवार को अवैध निर्माण के खिलाफ जमकर ऐक्शन लिया। निमग ने कार्रवाई करते हुए सेक्टर-68 में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता राजेश यादव और उनके भाई की करोड़ों रुपये की कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई बादशाहपुर स्थित तपस्या ग्रांड वॉक मॉल के सामने लगभग 1200 वर्ग गज में बने विनायक फर्नीचर शोरूम पर की गई।

तोड़फोड़ अभियान का नेतृत्व ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात डीटीपी (जिला नगर योजनाकार अधिकारी) आरएस बाठ और जेई वरुण वशिष्ठ के नेतृत्व में जोन-1 एनफोर्समेंट टीम ने किया। कार्रवाई के दौरान कांग्रेस नेता राजेश यादव मौके पर पहुंचे और विरोध करते हुए इसे राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताया। राजेश यादव ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई हरियाणा के कैबिनेट मंत्री के इशारे पर की जा रही है और उन्होंने डीटीपी आरएस बाठ को सुपारीबाज अधिकारी तक कह दिया।

पुलिस ने पकड़कर पीसीआर में बैठाया

डीटीपी बाठ ने राजेश यादव के इस बयान को अवमानना मानते हुए तुरंत पुलिस को निर्देश दिया। एहतियात के तौर पर, लगभग 70 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में पुलिस अधिकारियों ने राजेश यादव को पकड़कर उन्हें हिरासत में लिया और थाने ले गए। राजेश यादव ने आरोप लगाया कि निगम ने उन्हें अपना बचाव करने या स्ट्रक्चर खुद तोड़ने का समय नहीं दिया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें मंगलवार शाम 6:40 बजे (छुट्टी के बाद) नोटिस दिया गया, जिस पर उन्होंने सवाल उठाया।

एक साल से नोटिस दे रहे थे

नगर निगम के जेई वरूण वशिष्ठ ने बताया कि यह भवन बिना किसी अनुमति के बनाई गई थी और इसे लेकर मालिक को लगातार एक साल से नोटिस जारी किए जा रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 261(1) के तहत 2 जनवरी 2024 को कारण बताओ नोटिस और बाद में डिमोलिशन ऑर्डर जारी किया गया था। डीटीपी आरएस बाठ को निगम ने जोन-1 के लिए एक महीने के लिए ड्यूटी मैजिस्ट्रेट लगाया है। निगम की योजना है कि इस एक माह में 50 से अधिक अवैध भवनों को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। राजेश यादव को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद गुरुग्राम में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया है। निगम ने स्पष्ट किया है कि ऐसे अवैध निर्माण पर भविष्य में भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

डीटीपी को पहले सुपारीबाज कहा फिर माफी मांगी

डीटीपी से बहस के दौरान पुलिस ने राजेश यादव को हिरासत में लिया था। कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंकज डावर, वर्धन यादव थाने पहुंचे और उन्हें छुड़वाया। इसके बाद कांग्रेस नेता राजेश यादव ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला जिसमें उन्होंने कहा कि आवेश में आकर उन्होंने आरएस बाठ को सुपारीबाज कह दिया था। इसके लिए वह माफी मांगते हैं। मामले में कांग्रेस जिला अध्यक्ष शहरी पकंज डावर का कहना है कि निगम की टीम को बिना किसी पक्षपात के अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। शहर में हजारों की संख्या में अवैध निर्माण चल रही हैं, उन पर भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री के दबाव में गर यह कार्रवाई की गई है तो यह गलत है।

आरोप लगाने पर भड़के डीटीपी

राजेश यादव के गंभीर आरोपों का जवाब देते हुए ड्यूटी मजिस्ट्रेट आरएस बाठ ने भी कड़ा रुख अपनाया। डीटीपी बाठ ने कहा कि अगर कोई यह कहे कि आरएस बाठ ने किसी की सुपारी लेकर यह काम कर दिया तो आरएस बाठ माफिया थोड़े है, कोई डॉन थोड़े है आरएस बाठ। डॉनगिरी तो ये है जो डेढ़-डेढ़ करोड़ के भवन बिना परमिशन के बना रहे हैं।