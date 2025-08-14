गुरुग्राम में तेज हुआ बुलडोजर ऐक्शन, इन इलाकों में ढहाए गए कई निर्माण

गुरुग्राम में नगर निगम ने बुलडोजर कार्रवाई तेज कर दी है। नगर निगम ने बादशाहपुर समेत कई इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई करके कई अवैद निर्माण को ध्वस्त कर दिया है।

गुरुग्राम में प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई तेज कर दी है। शहर में कई जगहों पर बुलडोजर कार्रवाई तेज होने से हड़कंप मचा हुआ है। गुरुग्राम नगर निगम की स्ट्रीट वेंडिंग प्रबंधन टीम ने शहर भर में सड़कों, फुटपाथों, ग्रीन बेल्ट, के साथ सभी सार्वजनिक जगहों पर अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है। आइए जानते हैं गुरुग्राम में कहां-कहां बुलडोजर कार्रवाई हुई है।

कहां-कहां गरजा बुलडोजर इस अभियान के तहत गुरुग्राम के मेफील्ड गार्डन, निर्वाण सेंट्रल रोड, इस्लामपुर, सेक्टर 38, सोहना रोड, बादशाहपुर, सुभाष चौक, संत रविदास मार्ग, लक्ष्मण विहार, रेलवे रोड और सेक्टर-47 जैसे प्रमुख इलाकों ममें बुलडोजर चलाकर कई अवैध निर्माण तोड़ा गया है।

एक चेतावनी गुरुग्राम में बुलडोजर ऐक्शन को लेकर जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि इस अवैध अतिक्रमण सफाई अभियान के दौरान अवैध ढांचो को हटाने के साथ-साथ ठेले और स्टॉल भी जब्त किए गए हैं। इसके अलावा सरकारी जमीन पर बनाए गए खोखों के साथ ही अस्थायी शेड और टिन के शेड भी हटाए गए हैं। एमसीजी की प्रवर्तन टीम ने विक्रेताओं और अन्य कब्जेधारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि हटाए गए अतिक्रमण को दोबारा लगाने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनके सामान भी जब्त कर लिए जाएंगे।