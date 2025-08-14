gurugram bulldozer action intensified many houses demolished at many places गुरुग्राम में तेज हुआ बुलडोजर ऐक्शन, इन इलाकों में ढहाए गए कई निर्माण, Ncr Hindi News - Hindustan
गुरुग्राम में नगर निगम ने बुलडोजर कार्रवाई तेज कर दी है। नगर निगम ने बादशाहपुर समेत कई इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई करके कई अवैद निर्माण को ध्वस्त कर दिया है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 09:35 AM
गुरुग्राम में प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई तेज कर दी है। शहर में कई जगहों पर बुलडोजर कार्रवाई तेज होने से हड़कंप मचा हुआ है। गुरुग्राम नगर निगम की स्ट्रीट वेंडिंग प्रबंधन टीम ने शहर भर में सड़कों, फुटपाथों, ग्रीन बेल्ट, के साथ सभी सार्वजनिक जगहों पर अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है। आइए जानते हैं गुरुग्राम में कहां-कहां बुलडोजर कार्रवाई हुई है।

कहां-कहां गरजा बुलडोजर

इस अभियान के तहत गुरुग्राम के मेफील्ड गार्डन, निर्वाण सेंट्रल रोड, इस्लामपुर, सेक्टर 38, सोहना रोड, बादशाहपुर, सुभाष चौक, संत रविदास मार्ग, लक्ष्मण विहार, रेलवे रोड और सेक्टर-47 जैसे प्रमुख इलाकों ममें बुलडोजर चलाकर कई अवैध निर्माण तोड़ा गया है।

एक चेतावनी

गुरुग्राम में बुलडोजर ऐक्शन को लेकर जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि इस अवैध अतिक्रमण सफाई अभियान के दौरान अवैध ढांचो को हटाने के साथ-साथ ठेले और स्टॉल भी जब्त किए गए हैं। इसके अलावा सरकारी जमीन पर बनाए गए खोखों के साथ ही अस्थायी शेड और टिन के शेड भी हटाए गए हैं। एमसीजी की प्रवर्तन टीम ने विक्रेताओं और अन्य कब्जेधारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि हटाए गए अतिक्रमण को दोबारा लगाने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनके सामान भी जब्त कर लिए जाएंगे।

इस मामले की जानकारी देते हुए एमसीजी के आयुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि शहर के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए यह अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य गुरुग्राम को एक स्वच्छ, व्यवस्थित और अतिक्रमण मुक्त शहर बनाना है। उन्होंने बताया कि उनकी स्ट्रीट वेंडिंग मैनेजमेंट टीम सड़कों और सरकारी जमीनों से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार काम कर रही है और गुरुग्राम के लोगों से अतिक्रमण ना करने और अपने आसपास साफ-सफाई रखने की भी अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण से ना केवल शहर की सुंदरता और स्वच्छता को नुकसान पहुंचता है, बल्कि ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था भी एक चुनौती बन जाती है। ऐसे में लोगों से अतिक्रमण ना करने और साफ-सफाई रखने की अपील की गई है।