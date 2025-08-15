गुरुग्राम में बिल्डर प्रोजेक्ट की दीवार गिरी, नीलकंठ एंक्लेव की 10 बिल्डिंगों को खतरा; 400 लोग निकाले

गुरुग्राम सेक्टर-69 में गुरुवार सुबह करीब 10 बजे निजी बिल्डर के एक निर्माणाधीन प्रोजेक्ट की करीब 30 फीट लंबी दीवार अचानक गिर गई। इससे नीलकंठ एंक्लेव की दस इमारतों के गिरने का खतरा बढ़ गया है। नगर निगम ने एहतियात के तौर पर इन सभी इमारतों को खाली करवा दिया है।

सुबह के समय दीवार गिरने से लोगों को ऐसे लगा जैसे कि भूकंप आया हो। लगातार हो रही बारिश को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। हादसे की सुचना पर गुरुग्राम पुलिस, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) और जिला प्रशासन टीम ने मौके पर पहुंच कर रेस्क्यू शुरू किया।

नीलकंठ एंक्लेव की दस इमारतों के लगभग 400 लोगों को सकुशल उनके घरों से सामान सहित बाहर निकाला गया। प्रशासन ने इन सभी लोगों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था करने का काम शुरू कर दिया है। सभी बिल्डिंग के गेट को बंद कर खतरे वाली पट्टी लगाकर नगर निगम गुरुग्राम की तरफ से सील कर दिया गया है। स्ट्रक्चरल ऑडिट की रिपोर्ट आने तक मकानों के अंदर रहने की अनुमति नहीं है। सुरक्षा के तौर पर गली में बाहरी लोगों के आने पर पांबदी लगा दी गई है। 24 घंटे 15 पुलिसकर्मियों को सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया गया है।

आवाज से सहम गए लोग : यह हादसा उस समय हुआ जब दिन की शुरुआत हो रही थी और लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धमाका इतना तेज था कि आसपास के इलाकों में भी दहशत फैल गई। दीवार गिरने के बाद, निवासियों ने अपने घरों में अजीब सी आवाजें सुनीं और फर्श और दीवारों पर दरारें देखीं। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक बिल्डिंग झुग गई है।

काम हुआ बंद : अजय कुमार ने बताया कि वह नीलकंट एंक्लेव के मकान में वह परिवार के साथ रहते हैं। मकान के बेसमेंट में वह ऑनलाइन डिलीवरी का काम करते हैं। अब बिल्डिंग के सील होने से काम गुरुवार को भी बंद हो गया। अब उनको चिंता सता रही है कि मकान रहेगा या नहीं। उसके साथ-साथ काम भी अब कितने दिन बंद रहेगा, यह बड़ी चिंता की बात है।

डर के साये में जी रहे निवासी इस घटना ने नीलकंठ एंक्लेव के निवासियों के मन में गहरा डर पैदा कर दिया है। जिन लोगों ने अपनी जीवन भर की कमाई लगाकर इन बिल्डिंग को करोडों रुपये खर्च कर बनाया था, उन्हें अपना भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। मकान मालिक रविंद्र ने बताया कि फर्श पर बड़ी दरारें आ गई हैं। बिल्डिंग में पीजी बना हुआ था और उसमें रहने वाले सभी लोगों को अपना सारा सामान के साथ सकुशल बाहर निकाल लिया है।

लोगों की आवाजाही रोकी हादसे की सूचना मिलते ही गुरुग्राम का पूरा प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया। डीसीपी दक्षिण, एसडीएम बादशाहपुर, और नगर निगम की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। सुरक्षा की दृष्टि से नगर निगम ने प्रभावित 10 बिल्डिंगों को पूरी तरह से सील कर दिया है और गली में लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। अप्रिय घटना को रोकने के लिए 15 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है जो लगातार निगरानी रख रहे हैं।

स्ट्रक्चरल ऑडिट के निर्देश एसडीएम बादशाहपुर संजीव सिंगला ने मौके का जायजा लेने के बाद तुरंत स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया, लोक निर्माण विभाग की एक विशेष टीम को मौके पर बुलाया है। यह टीम प्रभावित मकानों के अंदर जाकर उनकी नींव, पिलर, बेसमेंट और दीवारों की जांच कर रही है,ताकि पता चल सके कि कितना नुकसान पहुंचा है। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी।

कड़े कदम उठाए जा रहे सभी बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाया जा रहा है। रिपोर्ट आने पर आगामी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जाएगी। एक एसआईटी बनाकर इस मामले में विस्तृत जांच की जाएगी। फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

निर्माण करने वाली कंपनी पर केस दर्ज गुरुग्राम। वॉगड बिल्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ बादशाहपुर थाने में पुलिस ने गुरुवार शाम को मामला दर्ज कर लिया। यह मामला नीलकंठ एन्क्लेव में कंपनी द्वारा की जा रही लापरवाहीपूर्ण खुदाई के कारण मिट्टी धंसने और आस-पास के मकानों के गिरने का खतरा पैदा होने से संबंधित है।

शिकायतकर्ता के अनुसार कंपनी ने निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया। इस वजह से यह स्थिति उत्पन्न हुई। सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। निर्माण स्थल से सटे मकानों को खाली कराया। जांच अधिकारी ने बताया कि कंपनी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

संजीव सिंगला, एसडीएम बादशाहपुर, ''निर्माणाधीन परियोजना से बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचे, इसके लिए प्लान मांगा गया है। बिल्डिंग सुरक्षित होने तक किसी को जाने की इजाजत नहीं है। 15 पुलिसकर्मियों को गली में तैनात किया गया है।''