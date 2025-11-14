सीनियर की हत्या करने वाले प्रेमी-प्रेमिका गिरफ्तार, गुरुग्राम में ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझी
संक्षेप: गुरुग्राम पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही महिला साथी से दोस्ती करने की बात पर रंजिश रखते हुए एक युवक ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर अपने 40 वर्षीय सीनियर सहकर्मी की बेरहमी से हत्या कर दी थी।
मृतक की पहचान 40 वर्षीय सोनपाल के रूप में हुई है, जो 4 अक्टूबर 2025 से लापता था। पुलिस ने जांच के बाद 13 और 14 नवंबर को हत्या के आरोपी 26 वर्षीय कुशलपाल सिंह उर्फ कौशल और उसकी प्रेमिका 19 वर्षीय भावना दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि मृतक सोनपाल और आरोपी कुशलपाल एक ही कंपनी में काम करते थे। सोनपाल, कुशलपाल पर अपनी लिव-इन पार्टनर भावना से दोस्ती कराने का दबाव बना रहा था, जिससे दोनों आरोपी उससे रंजिश रखने लगे।
4 अक्टूबर को कुशलपाल और भावना मृतक सोनपाल को बाइक पर बिठाकर मथुरा घुमाने के बहाने अपने साथ ले गए। केएमपी होते हुए ये कोसी बॉर्डर (उत्तर-प्रदेश) पहुंचे, जहां दोनों ने सोनपाल के सिर पर हेलमेट से वार किए और कुशलपाल ने चाकू से गर्दन पर 7 से 8 बार वार करके उसकी हत्या कर दी।
पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल चाकू, हेलमेट, बाइक और मृतक का आईडी कार्ड व बैग बरामद कर लिया है। पुलिस ने मृतक का शव भी कोसी बॉर्डर से बरामद किया है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा।