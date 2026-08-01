टशन या रीलबाजी का जुनून? गुरुग्राम में एक्सप्रेसवे पर खतरनाक स्टंट; VIDEO वायरल
गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे पर रील्सबाजी के जुनून में थार चला रहे शख्स का खतरनाक स्टंट सामने आया है। युवक स्टेयरिंग फ्री छोड़कर थार के दरवाजे से लटका नजर आ रहा है। पुलिस ने आरोपी और वीडियो बनाने वाले उसके साथी की तलाश तेज कर दी है।
गौरव चौधरी, गुरुग्राम
गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे पर सोशल मीडिया रील्स शूट करने के लिए काली थार से खतरनाक स्टंट करने की घटना सामने आई है। स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक तेज स्पीड में थार चलाते हुए दरवाजा खोलकर बाहर लटकता नजर आ रहा है। गाड़ी में कई चमकीली लाइटें भी लगी हैं। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस गाड़ी का नंबर ट्रेस करने के लिए सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है।
स्टेयरिंग छोड़ कर दरवाजे से लटका
शनिवार सुबह से ही उक्त वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि शाम के वक्त थार गाड़ी एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर काफी तेज रफ्तार में दौड़ रही है। गाड़ी चला रहे शख्स ने आगे का दरवाजा खोल रखा है। जींस-काली टी-शर्ट पहने यह युवक थार के दरवाजे से बाहर लटककर स्टंट करता नजर आ रहा है। थार के नीचे अवैध रूप से पर्पल रंग की अंडरग्लो लाइट भी जलती दिख रही है।
गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने शुरू की छानबीन
मामला संज्ञान में आते ही गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चलती गाड़ी से बाहर निकलना, खतरनाक तरीके से वाहन चलाना और गाड़ी में अवैध मॉडिफिकेशन करना मोटर व्हीकल एक्ट का गंभीर उल्लंघन है। माना जा रहा है कि इस घटना में कई अन्य भी शामिल थे। थार के ठीक पीछे चल रही किसी दूसरी गाड़ी में सवार साथी ने इस खतरनाक स्टंट का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड किया।
स्टंटबाज और वीडियो बनाने वाले दोनों पर होगा ऐक्शन
पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से थार गाड़ी का नंबर ट्रेस कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि थार चलाते हुए स्टंट करने वाले के साथ-साथ घटना का वीडियो बनाने वाले उसके साथी पर भी ऐक्शन होगा। दोनों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार आरोपियों पर भारी जुर्माना लगाने के साथ-साथ वाहन सीज करने और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी।
पहले भी आ चुके हैं ऐसे मामले
द्वारका एक्सप्रेसवे और सोहना रोड पर रील बनाने के लिए स्टंटबाजी की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। इन मामलों में पुलिस ने कई गाड़ियां सीज की थीं। आरोपियों के चालान भी काटे गए थे। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि एक्सप्रेसवे पर नियमों का पालन करें और सोशल मीडिया की पब्लिसिटी के लिए अपनी और दूसरों की जान खतरे में न डालें।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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