gurugram bird sanctuary will install cameras AI will feed data know full plan गुरुग्राम के चिड़ियाघर में लगेंगे कैमरे, AI से तैयार होगा रिकॉर्ड, जानिए पीछे की वजह, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsgurugram bird sanctuary will install cameras AI will feed data know full plan

गुरुग्राम के चिड़ियाघर में लगेंगे कैमरे, AI से तैयार होगा रिकॉर्ड, जानिए पीछे की वजह

सुल्तानपुर झील को पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाएगा। एआई का इस्तेमाल करके कैमरों और एआई की मदद से झील पर आने वाले सभी पक्षियों की निगरानी की जाएगी। इसकी जानकारी विभाग को मिल सकेगी। इसको लेकर प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय को अनुमति के लिए भेज दिया है।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, गुरुग्रामSun, 14 Sep 2025 10:41 AM
share Share
Follow Us on
गुरुग्राम के चिड़ियाघर में लगेंगे कैमरे, AI से तैयार होगा रिकॉर्ड, जानिए पीछे की वजह

गुरुग्राम के सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी में वन्य जीव विभाग ने पक्षियों का रिकॉर्ड रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करने की योजना बनाई है। इस नई तकनीक की मदद से बीमार पक्षियों की जानकारी भी तुरंत कंट्रोल रूम को मिल सकेगी। वन्य जीव विभाग ने हाई रेजूलेशन सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा है।

बता दें कि सुल्तानपुर झील में कुल लगभग 250 पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। यह अभयारण्य सर्दियों के महीनों के दौरान प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल है। पक्षी प्राय: साइबेरिया, यूरोप और मध्य एशिया जैसे दूर-दराज के क्षेत्रों से आते हैं। अभी तक सिर्फ वन्य जीव विभाग के कर्मचारियों द्वारा ही इनकी पहचान और संख्या का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन पहली बार झील में आने वाले पर्यटकों और पक्षियों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी। पूरी झील को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाएगा।

पर्यटकों के लिए बर्ड सेंचुरी एक अक्तूबर से खोल दी जाएगी। विदेशी पक्षियों का आना नवंबर से शुरू होगा। जिला वन्यजीव अधिकारी, गुरुग्राम आरके जांगड़ा ने कहा कि सुल्तानपुर झील को पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाएगा। एआई का इस्तेमाल करके कैमरों और एआई की मदद से झील पर आने वाले सभी पक्षियों की निगरानी की जाएगी। इसकी जानकारी विभाग को मिल सकेगी। इसको लेकर प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय को अनुमति के लिए भेज दिया है।

अगर मुख्यालय से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो सुल्तानपुर पक्षी विहार में पहली बार विदेशी परिंदों की निगरानी के लिए हाई-रिजॉल्यूशन वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों से मिलने वाले डाटा को एआई की मदद से विश्लेषण किया जाएगा। इससे यह रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा कि कौन सा पक्षी कब झील पर आया, उसने पूरा दिन कैसे बिताया और वह कब अपने ठिकाने पर लौटा। किसी भी असामान्य बदलाव को पहचान लेगा, जैसे कि अगर कोई पक्षी बीमार या घायल है, तो उसकी जानकारी तुरंत कंट्रोल रूम को भेज दी जाएगी।