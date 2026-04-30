1 लाख से ज्यादा के चालान नहीं भरे, गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस ने जब्त की बाइक
गुरुग्राम की ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। इसी कड़ी में गुरुवार को सेक्टर 4/7 चौक के पास एक मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया। इस पर कुल 26 चालान बकाया थे। इन चालानों की कीमत 1.05 लाख रुपये बताई गई है।
गुरुग्राम की ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। इसी कड़ी में गुरुवार को सेक्टर 4/7 चौक के पास एक मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया। इस पर कुल 26 चालान बकाया थे। इन चालानों की कीमत 1.05 लाख रुपये बताई गई है।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई पिछले दो महीनों में चौथी बड़ी जब्ती है। ये बार-बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। जांच में सामने आया कि बाइक चालक ने मोटर व्हीकल एक्ट के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया था। इनमें बिना वैध नंबर प्लेट, बीमा न होना और अन्य ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन शामिल है।
पुलिस ने बताया कि संबंधित बाइक (हीरो स्प्लेंडर) को चेकिंग के दौरान रोका गया। कागजों की जांच करने पर पता चला कि इस गाड़ी पर 26 चालान पेंडिंग हैं, जिनका भुगतान लंबे समय से नहीं किया गया था। ये चालान मैनुअल चेकिंग के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी दर्ज किए गए थे।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 167(8) के तहत वाहन को जब्त किया गया है, क्योंकि जारी किए गए चालानों का भुगतान 90 दिनों के भीतर नहीं किया गया था। बाइक चालक को कुछ समय के लिए हिरासत में भी लिया गया, हालांकि बाद में उसे छोड़ दिया गया।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जब तक सभी बकाया चालानों का भुगतान नहीं किया जाएगा, तब तक वाहन को रिलीज नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने आम लोगों से अपील की है कि वे समय पर अपने चालान का भुगतान करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
ट्रैफिक विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि नियमों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। लगातार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भविष्य में और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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