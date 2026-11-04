बढ़ते प्रदूषण के बीच NCR के इस शहर में 16 दिनों तक निर्माण कार्यों पर रहेगी रोक, ऑफिसों में 50% WFH देने को कहा
गुरुग्राम में मंगलवार को इस सीजन का पहला 'बहुत खराब' AQI दर्ज किया गया, जब हवा की गुणवत्ता इस सीजन में पहली बार 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गई, जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 319 दर्ज किया गया।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के प्रमुख शहर गुरुग्राम में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए प्रशासन ने जिले में 5 से 20 नवंबर तक धूल उड़ाने वाले निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर रोक लगा दी है। निर्माण कार्य पर लगी यह रोक राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पाइपलाइनों और अन्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर लागू होगी। हालांकि, औद्योगिक इकाइयों और आवश्यक सेवाओं को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है। आदेश के अनुसार रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डों, अस्पतालों, जलापूर्ति, स्वच्छता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं को भी निर्माण कार्यों पर लगी इन पाबंदियों से छूट मिलेगी।
उपायुक्त उत्तम सिंह ने ये आदेश 'कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट' (CAQM) के निर्देशों का पालन करते हुए मंगलवार को जारी किए। इसके साथ ही कार्यालयों में उपस्थिति संबंधी प्रतिबंधों के तहत, उन्होंने हरियाणा सरकार और निजी कार्यालयों को निर्देश दिया कि वे अपने अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों को ही कार्यालय बुलाएं, जबकि बाकी कर्मचारियों को घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करने के लिए कहें। हालांकि औद्योगिक इकाइयों और आवश्यक सेवाओं को, जहां ऐसी व्यवस्था संभव नहीं है, इस नियम से छूट दी गई है।
SDM समेत अन्य अधिकारी रखेंगे नजर
इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए, प्रशासन ने उप-विभागीय मजिस्ट्रेटों (SDM) और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को प्रतिदिन निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर 'कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्ट, 2021' के तहत कार्रवाई करने की बात कही है।
गुरुग्राम में सीजन का पहला बहुत खराब AQI दर्ज
इस दौरान धूल के उत्सर्जन को नियंत्रित करने और हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने की कोशिशों के तहत गुरुग्राम जिले में 5 से 20 नवंबर तक (कुल 16 दिन) पाबंदियां लागू रहेंगी। इसी बीच मंगलवार को गुरुग्राम में इस सीजन का पहला 'बहुत खराब' AQI दर्ज किया गया, जब हवा की गुणवत्ता इस सीजन में पहली बार 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गई, जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 319 दर्ज किया गया।
चार में से तीन ने हवा की गुणवत्ता बहुत खराब बताई
शहर के मॉनिटरिंग स्टेशनों में से, टेरी ग्राम में सबसे अधिक 355 AQI दर्ज किया गया, इसके बाद ग्वाल पहाड़ी में 340 और सेक्टर 51 में 322 AQI रहा। विकास सदन में AQI 257 दर्ज किया गया। गुरुग्राम के चार मॉनिटरिंग स्टेशनों में से तीन ने हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' बताई है, जो शहर में बिगड़ते प्रदूषण की स्थिति को दर्शाती है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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