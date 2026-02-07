गुरुग्राम के बख्तावर चौक पर बनेगा 6 लेन का अंडरपास, मेट्रो स्टेशन के साथ शुरू होगा निर्माण

संक्षेप: GMDA ने बख्तावर चौक अंडरपास के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है। इस अंडरपास का निर्माण मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तहत होगा, जिसके ऊपर सेक्टर-47 मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा।

गुरुग्राम के सेक्टर-38 स्थित बख्तावर चौक पर अंडरपास निर्माण को लेकर गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है। जीएमआरएल की तरफ से एकाध महीने में इस अंडरपास का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के पहले चरण के निर्माण में बख्तावर चौक अंडरपास आ रहा है।

अंडरपास के ऊपर सेक्टर-47 मेट्रो स्टेशन का निर्माण होना है। अंडरपास और मेट्रो स्टेशन के पिलर एक रहेंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पिछले साल हुई बैठक में फैसला लिया गया था कि इस अंडरपास का निर्माण जीएमआरएल की तरफ से किया जाएगा। पिछले महीने जीएमआरएल ने इस अंडरपास के डिजाइन को जीएमडीए अधिकारियों से साझा किया था। अंडरपास निर्माण से पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र देने का आग्रह किया था। जीएमडीए की तरफ से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया है।

वाहन चालकों के लिए यू-टर्न की सुविधा होगी करीब एक किलोमीटर लंबा यह अंडरपास दोनों तरफ तीन-तीन लेन का तैयार होगा। इसके दोनों तरफ दो-दो लेन की सड़क का निर्माण किया जाएगा। अंडरपास के निर्माण को लेकर जीएमआरएल की तरफ से बेरीकेडिंग कर दी जाएगी। इससे पहले वाहनों के आवागमन के लिए दो लेन का रास्ता तैयार किया जाएगा। इस अंडरपास के ऊपर यू टर्न की सुविधा भी वाहन चालकों को दी जाएगी।