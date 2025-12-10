Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsgurugram auto market demolition125 jhuggis bulldozer hsvp
गुरुग्राम की ऑटो मार्केट में गरजा बुलडोजर, 125 झुग्गियों को किया जमींदोज

संक्षेप:

गुरुग्राम के सेक्टर-10 स्थित ऑटो मार्केट में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की तोड़फोड़ दूसरे दिन भी जारी रही, जहां भारी विरोध के बावजूद बुलडोजर चलाकर करीब 125 झुग्गियों को हटा दिया गया।

Dec 10, 2025 07:23 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की तोड़फोड़ दूसरे दिन मंगलवार को सेक्टर-10 स्थित ऑटो मार्केट में जारी रही। विरोध के बीच करीब 125 झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिया। इस मौके पर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के रूप में एचएसवीपी के उपमंडल अभियंता धीरज कुमार मौजूद थे।

एचएसवीपी का तोड़फोड़ दस्ता दोपहर को ऑटो मार्केट में पहुंच गया। मुनादी और नोटिस के बाद अधिकांश झुग्गियों से सामान निकल चुका था। कुछ झुग्गियों में सामान रखा हुआ था, जिन्हें खाली करने के लिए एक घंटे की मोहलत दी गई। इसके बाद तीन बुलडोजर की मदद से तोड़फोड़ शुरू हो गई। यह तोड़फोड़ एचएसवीपी के संपदा अधिकारी कार्यालय एक के उपमंडल अभियंता अजमेर सिंह के नेतृत्व में हुई। करीब पांच एकड़ जमीन में यह झुग्गियां डली हुई थी। लोगों ने कार्रवाई का जमकर विरोध किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया।

बुधवार को ऑटो मार्केट की जमीन पर अवैध रूप से निर्मित दुकानों और गोदाम को तोड़ा जाएगा। मंगलवार को भी इन्हें सामान निकालने के लिए कहा गया। पुलिस बल की मौजूदगी में तोड़फोड़ होगी। एचएसवीपी के उपमंडल अभियंता अजमेर सिंह ने कहा कि अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।

