गुरुग्राम की ऑटो मार्केट में गरजा बुलडोजर, 125 झुग्गियों को किया जमींदोज

संक्षेप: गुरुग्राम के सेक्टर-10 स्थित ऑटो मार्केट में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की तोड़फोड़ दूसरे दिन भी जारी रही, जहां भारी विरोध के बावजूद बुलडोजर चलाकर करीब 125 झुग्गियों को हटा दिया गया।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की तोड़फोड़ दूसरे दिन मंगलवार को सेक्टर-10 स्थित ऑटो मार्केट में जारी रही। विरोध के बीच करीब 125 झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिया। इस मौके पर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के रूप में एचएसवीपी के उपमंडल अभियंता धीरज कुमार मौजूद थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एचएसवीपी का तोड़फोड़ दस्ता दोपहर को ऑटो मार्केट में पहुंच गया। मुनादी और नोटिस के बाद अधिकांश झुग्गियों से सामान निकल चुका था। कुछ झुग्गियों में सामान रखा हुआ था, जिन्हें खाली करने के लिए एक घंटे की मोहलत दी गई। इसके बाद तीन बुलडोजर की मदद से तोड़फोड़ शुरू हो गई। यह तोड़फोड़ एचएसवीपी के संपदा अधिकारी कार्यालय एक के उपमंडल अभियंता अजमेर सिंह के नेतृत्व में हुई। करीब पांच एकड़ जमीन में यह झुग्गियां डली हुई थी। लोगों ने कार्रवाई का जमकर विरोध किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया।