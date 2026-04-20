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गुरुग्राम प्रशासन ने 'बंदर' के कब्जे से छुड़ाई 25 करोड़ की सरकारी जमीन, 50 झुग्गियां और अवैध बोरवेल ध्वस्त

Apr 20, 2026 11:42 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, गुरुग्राम
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अधिकारियों ने बताया कि यह अतिक्रमण हटाओ अभियान GMDA की एनफोर्समेंट विंग, गुरुग्राम नगर निगम (MCG), CIA सेक्टर 31 यूनिट और सेक्टर 65 पुलिस थाने के अधिकारियों की एक बड़ी संयुक्त टीम के सहयोग से चलाया गया।

गुरुग्राम प्रशासन ने 'बंदर' के कब्जे से छुड़ाई 25 करोड़ की सरकारी जमीन, 50 झुग्गियां और अवैध बोरवेल ध्वस्त

गुरुग्राम जिला प्रशासन और पुलिस ने सोमवार को शहर में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सेक्टर-63 के कुख्यात अपराधी 'बंदर' द्वारा अवैध रूप से कब्जाई गई करीब आधा एकड़ सरकारी जमीन को मुक्त करा लिया। अधिकारियों ने बताया कि मुक्त कराई गई इस जमीन की बाजार मूल्य लगभग 25 करोड़ रुपए है।

अधिकारियों ने बताया कि इस जमीन पर कादरपुर गांव के रहने वाले नितेश उर्फ ​​'बंदर' ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। लगभग 25 करोड़ रुपए की कीमत वाली इस जमीन पर उसने करीब 50 झुग्गियाँ तान दी थीं, और कई बोरवेल कराते हुए उन्हें किराये पर उठा दिया था, बदले में वह उनसे किराया वसूल रहा था। जिसके बाद सोमवार को गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMDA) ने पुलिस के साथ मिलकर जमीन को कब्जे से मुक्त करा लिया।'

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जमीन पर तन गई थी झुग्गियां और कबाड़ गोदाम

कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह जगह अवैध गतिविधियों का अड्डा बन गई थी, जिसमें लगभग 50 अवैध झुग्गियां, दो कबाड़ के गोदाम और कई अवैध बोरवेल शामिल थे। आरोप है कि इन बोरवेल का इस्तेमाल आरोपी द्वारा इलाके में पानी की अवैध सप्लाई का नेटवर्क चलाने के लिए किया जाता था। पुलिस के अनुसार, आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें मारपीट, झपटमारी, अपहरण और रंगदारी जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं।

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100 पुलिसकर्मियों की निगरानी में हुई कार्रवाई

इस अतिक्रमण हटाओ अभियान को अंजाम देने के लिए पुलिस ने पहले इस जगह को चिह्नित किया और फिर GMDA के प्रवर्तन दस्ते, नगर निगम गुरुग्राम (MCG) और पुलिस की संयुक्त टीम बनाई गई। फिर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर करीब 100 पुलिसकर्मियों को तैनात करते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

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कई विभागों के तालमेल से दिया गया काम को अंजाम

अधिकारियों ने बताया कि यह अतिक्रमण हटाओ अभियान GMDA की एनफोर्समेंट विंग, गुरुग्राम नगर निगम (MCG), CIA सेक्टर 31 यूनिट और सेक्टर 65 पुलिस थाने के अधिकारियों की एक बड़ी संयुक्त टीम के सहयोग से चलाया गया। कार्रवाई से पहले GMDA के DTP (एनफोर्समेंट) आर.एस. बाथ ने दो बार इस जगह का निरीक्षण भी किया था, जिसके बाद अवैध कब्जों को हटाने के लिए एक विस्तृत रणनीति तैयार की गई।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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