गुरुग्राम के शोरूम में लगी भीषण आग, आसमान में दिखा धुएं का गुबार

संक्षेप: गुरुग्राम के अतुल कटारिया चौक स्थित कृष्णा फर्नीचर शोरूम में बीती रात भीषण आग लग गई, जिसपर दमकल विभाग ने 20 से अधिक गाड़ियों की मदद से करीब पांच घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया, हालांकि मुख्य शोरूम तबाह हो गया पर कोई जनहानि नहीं हुई

Tue, 21 Oct 2025 05:45 AM
बीती रात अतुल कटारिया चौक पर कृष्णा फर्नीचर शोरूम में भीषण आग लग गई। रात 12:40 बजे शुरू हुई इस आग पर दमकल विभाग ने पांच घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है।

तेजी से हरकत में आया दमकल विभाग

फायर ऑफिसर नरेंद्र कुमार ने बताया, "हमें दुकानों में आग की सूचना मिली। तुरंत दो गाड़ियां भेजी गईं और सभी फायर स्टेशन को अलर्ट कर अतिरिक्त वाहन बुलाए गए।" कुल 20 से ज्यादा दमकल गाड़ियों ने आग बुझाई और आसपास की दुकानों को बचाया।

नुकसान और जांच

आग से शोरूम का मुख्य हिस्सा तबाह हो गया, जिससे लाखों रुपये का नुकसान हुआ। बेसमेंट और ऊपरी मंजिलों का सामान सुरक्षित रहा। कोई जनहानि नहीं हुई। अब शॉर्ट सर्किट और सेफ्टी उपायों की जांच शुरू हो गई है। दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई ने बड़े हादसे को टाल दिया।

भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
