गुरुग्राम शहर के 852 पेट्रोल पंपों पर लगेंगे ANPR कैमरे, पुरानी गाड़ियों की होगी निगरानी

संक्षेप: गुरुग्राम के 852 पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर (ANPR) कैमरे लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। हरियाणा सरकार की ओर से पहले चरण में चार जिलों के पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे लगाए जाएंगे। इनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत शामिल हैं।  

Wed, 15 Oct 2025 08:07 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के 852 पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर (ANPR) कैमरे लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। हरियाणा सरकार की ओर से पहले चरण में चार जिलों के पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे लगाए जाएंगे। इनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत शामिल हैं। उसके बाद दूसरे और तीसरे चरण में एनसीआर में आने वाले सभी जिलों में यह काम शुरू होगा। ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे से 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की पहचान होगी।

एएनपीआर कैमरे लगने के बाद 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पैट्रोल के वाहन की पहचान पंप के प्रवेश पाइंट पर होगी। सॉफ्टवेयर की मदद से संबंधित वाहन की पूरी जानकारी मिलेगी। यदि वाहन 10 व 15 साल पुराने हो गए हैं तो उन्हें पेट्रोल-डीजल से इनकार कर दिया जाएगा।

पंपों पर ऐसे काम करेगा कैमरा : कैमरे वाहनों के नंबर प्लेटों को ऑटोमैटिक रूप से पहचानने और पढ़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह कैमरे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग कर नंबर प्लेट की छवियों को डिजिटल टैक्स्ट में बदलते हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही को ट्रैक करने, यातायात प्रबंधन, कानून प्रवर्तन और अन्य उद्देश्यों के लिए जानकारी एकत्र होगी। कैमरे में लगा सॉफ्टवेयर, जिसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहा जाता है, तस्वीरों से नंबर प्लेट के अल्फान्यूमेरिक टैक्स्ट (अक्षर और संख्याएं) को पहचनेगा। पहचाने गए नंबर प्लेट डेटा को एक डेटाबेस से मिलाया जाता है, जिसमें वाहन के मालिक, रजिस्ट्रेशन और अन्य जानकारी होती है। इस डेटा का उपयोग कर ट्रैफिक मैनेजमेंट, लॉ इन्फोर्समेंट, टोल कलेक्शन और क्राइम का पता लगाया जाएगा।

मुख्यमंत्री से मंजूरी का इंतजार

जिला परिवहन विभाग के अनुसार, हरियाणा सरकार की ओर से ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरा (एएनपीआर) खरीदने की हो चुकी है। कैमरों की खरीद प्रक्रिया को पूरा करने के लिए फाइल मुख्यमंत्री ऑफिस में भेजी है। सीएम की मंजूरी मिलने के बाद ही परिवहन विभाग एएनपीआर कैमरों की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगा। इन कैमरों की मदद से वाहन कितना पुराना है ये पता लगाया जाएगा। इसके बाद ही उन्हें पेट्रोल, डीजल या सीएनजी दिया जाएगा।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
