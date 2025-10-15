गुरुग्राम शहर के 852 पेट्रोल पंपों पर लगेंगे ANPR कैमरे, पुरानी गाड़ियों की होगी निगरानी
संक्षेप: गुरुग्राम के 852 पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर (ANPR) कैमरे लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। हरियाणा सरकार की ओर से पहले चरण में चार जिलों के पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे लगाए जाएंगे। इनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत शामिल हैं।
मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के 852 पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर (ANPR) कैमरे लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। हरियाणा सरकार की ओर से पहले चरण में चार जिलों के पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे लगाए जाएंगे। इनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत शामिल हैं। उसके बाद दूसरे और तीसरे चरण में एनसीआर में आने वाले सभी जिलों में यह काम शुरू होगा। ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे से 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की पहचान होगी।
एएनपीआर कैमरे लगने के बाद 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पैट्रोल के वाहन की पहचान पंप के प्रवेश पाइंट पर होगी। सॉफ्टवेयर की मदद से संबंधित वाहन की पूरी जानकारी मिलेगी। यदि वाहन 10 व 15 साल पुराने हो गए हैं तो उन्हें पेट्रोल-डीजल से इनकार कर दिया जाएगा।
पंपों पर ऐसे काम करेगा कैमरा : कैमरे वाहनों के नंबर प्लेटों को ऑटोमैटिक रूप से पहचानने और पढ़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह कैमरे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग कर नंबर प्लेट की छवियों को डिजिटल टैक्स्ट में बदलते हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही को ट्रैक करने, यातायात प्रबंधन, कानून प्रवर्तन और अन्य उद्देश्यों के लिए जानकारी एकत्र होगी। कैमरे में लगा सॉफ्टवेयर, जिसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहा जाता है, तस्वीरों से नंबर प्लेट के अल्फान्यूमेरिक टैक्स्ट (अक्षर और संख्याएं) को पहचनेगा। पहचाने गए नंबर प्लेट डेटा को एक डेटाबेस से मिलाया जाता है, जिसमें वाहन के मालिक, रजिस्ट्रेशन और अन्य जानकारी होती है। इस डेटा का उपयोग कर ट्रैफिक मैनेजमेंट, लॉ इन्फोर्समेंट, टोल कलेक्शन और क्राइम का पता लगाया जाएगा।
मुख्यमंत्री से मंजूरी का इंतजार
जिला परिवहन विभाग के अनुसार, हरियाणा सरकार की ओर से ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरा (एएनपीआर) खरीदने की हो चुकी है। कैमरों की खरीद प्रक्रिया को पूरा करने के लिए फाइल मुख्यमंत्री ऑफिस में भेजी है। सीएम की मंजूरी मिलने के बाद ही परिवहन विभाग एएनपीआर कैमरों की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगा। इन कैमरों की मदद से वाहन कितना पुराना है ये पता लगाया जाएगा। इसके बाद ही उन्हें पेट्रोल, डीजल या सीएनजी दिया जाएगा।