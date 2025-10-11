गुरुग्राम में प्रदूषण से निपटने की तैयारी, पुराने वाहन और डीजल जनरेटर वाले सावधान हो जाएं

देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल गुरुग्राम को वायु प्रदूषण के कहर से बचाने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) ने इस वर्ष की कार्ययोजना लागू कर दी है। पुराने वाहनों और डीजी सेट पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल गुरुग्राम को वायु प्रदूषण के कहर से बचाने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) ने इस वर्ष की कार्ययोजना लागू कर दी है। पुराने वाहनों और डीजी सेट पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

एचएसपीसीबी की विंटर सीजन वर्क प्लानिंग 2025-26 में कई प्रावधान किए गए हैं। योजना के तहत वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए कड़ी कार्रवाई शुरू की गई है।

एचएसपीसीबी ने 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को सड़कों से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों जिलों में लगभग 15 लाख ऐसे वाहनों की पहचान की जा चुकी है। जिला परिवहन विभाग और यातायात पुलिस को इन पुराने और उच्च प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है।

पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी पांच सौ वर्ग मीटर से बड़े सभी निर्माण और विकास परियोजनाओं के बिल्डरों को राज्य के धूल नियंत्रण पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। एचएसपीसीबी के अधिकारी पंजीकृत साइटों का नियमित निरीक्षण करेंगे। उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर, निगम जल छिड़काव यंत्रों की संख्या आठ से बढ़ाकर 40 करेगा।