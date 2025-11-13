बढ़ते प्रदूषण को देख गुरुग्राम में भी स्कूलों को लेकर हुआ बड़ा फैसला, हाईब्रिड मोड में लगेंगी क्लासेस

संक्षेप: इस बारे में जारी आदेश में बताया गया है कि अभिभावक अपनी सुविधा के अनुसार शिक्षण का तरीका चुन सकेंगे। उन्होंने बताया कि यह आदेश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और राज्य सरकार के निर्देशों के तहत जारी किए गए हैं।

गुरुग्राम और गाजियाबाद प्रशासन ने भी शहर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं को हाईब्रिड मोड में चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत कक्षा पांच तक के बच्चों की कक्षाएं अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से संचालित होंगी। इस बारे में दोनों शहरों के अधिकारियों ने गुरुवार को अलग-अलग आदेश जारी किए। जिसमें उन्होंने बताया कि अभिभावक अपनी सुविधा के अनुसार शिक्षण का तरीका चुन सकेंगे। उन्होंने बताया कि यह आदेश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और राज्य सरकार के निर्देशों के तहत जारी किए गए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गाजियाबाद में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दिया आदेश गाजियाबाद जिले में इस बारे में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से निर्देश पत्र जारी किया गया, जिसके मुताबिक जिले के सरकारी, मदरसा बोर्ड, CBSE और CISCE समेत सभी बोर्ड के स्कूलों को 14 नवंबर से पांचवीं तक की कक्षाओं का संचालन हाईब्रिड मोड पर करना होगा, जो अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा। हाईब्रिड का अर्थ है कि स्कूल अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन कर सकेंगे। बता दें कि जिले में प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब बनी हुई है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर के चलते जिले में ग्रेप-तीन के नियम लागू कर दिए गए हैं। इसी वजह से बच्चों की सेहत को ध्यान में रख स्कूलों के लिए हाईब्रिड कक्षाओं का संचालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

गुरुग्राम में डिप्टी कमिश्नर ने जारी किया आदेश उधर गुरुग्राम में इस बारे में डिप्टी कमिश्नर अजय कुमार की तरफ से जारी आदेश में बताया गया, 'वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने अपने आदेश संख्या 120017/27/GRAP/2021/CAQM-1444 दिनांक 11.11.2025 के तहत दिल्ली-एनसीआर में GRAP की मौजूदा अनुसूची के चरण-III (दिल्ली की गंभीर वायु गुणवत्ता) के अंतर्गत सभी कार्रवाइयां लागू की हैं।

और जबकि, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, हरियाणा से प्राप्त ज्ञापन संख्या 23/10-2023 एसीडी (12) दिनांक 12.11.2025 के अनुसार, राज्य सरकार ने संबंधित उपायुक्त को कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए स्कूलों में कक्षाओं के संबंध में निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है।

चूंकि पिछले कुछ दिनों में गुरुग्राम जिले में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की स्थिति "बहुत खराब" श्रेणी में रही है।

इसलिए, बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में, यह निर्णय लिया गया है कि गुरुग्राम जिले में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए स्कूलों में कक्षाएं हाइब्रिड मोड में संचालित की जाएंगी, अर्थात भौतिक और ऑनलाइन दोनों मोड में (जहां भी ऑनलाइन मोड संभव हो)। जहां भी उपलब्ध हो, ऑनलाइन शिक्षा मोड का विकल्प छात्रों और उनके अभिभावकों के पास रहेगा। उपायुक्त, गुरुग्राम।'

दिल्ली में मंगलवार से हाईब्रिड मोड में चल रहे स्कूल इससे दो दिन पहले यानी 11 नवंबर को दिल्ली सरकार ने ग्रैप-3 लागू होने के बाद दिल्ली में पांचवी कक्षा तक के स्कूलों को आनॅलाइन/ऑफलाइन करने का निर्णय लिया था।वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने राजधानी दिल्ली में बढते प्रदूषण के मद्देनजर मंगलवार से ग्रैप-3 लागू कर दिया था। सीएक्यूएम ने अपने आदेश में कहा कि राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता को और बिगड़ने से रोकने के प्रयास में ग्रैप-3 के सभी उपायों को तुरंत लागू करने का फैसला किया है।