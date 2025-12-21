गुरुग्राम में सरकारी कार्यालयों और नगर निगमों की टाइमिंग में बदलाव, एडवाइजरी जारी
दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में गंभीर गिरावट को देखते हुए गुरुग्राम में राज्य सरकार के अधीन सभी सार्वजनिक कार्यालयों और नगर निगमों के समय में रविवार को बदलाव किया गया है। यह जानकारी एक आधिकारिक बयान में दी गई है।
गुरुग्राम के डीसी अजय कुमार ने ग्रेप के चौथे चरण के तहत केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में एक एडवाइजरी जारी की है। डीसी ने कहा कि यह निर्णय वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने और ट्रैफिक एवं भीड़भाड़ को कम करने के लिए लिया गया है।
उन्होंने वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए निजी संस्थानों को घर से काम करने की सलाह भी जारी की और कहा कि कार्यालय समय में अस्थायी रूप से बदलाव किया गया है और यह GRAP-IV की अवधि तक प्रभावी रहेगा।
डीसी ने कहा कि वायु गुणवत्ता में गंभीर गिरावट को देखते हुए, दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में CAQM द्वारा GRAP-IV लागू किया गया है। आदेशों के अनुसार, GRAP के चौथे चरण के दौरान गुरुग्राम जिले में राज्य सरकार के अधीन सभी सार्वजनिक कार्यालयों और नगर निगमों/परिषदों/समितियों में कार्यालय समय प्रभावी रहेगा।
राज्य सरकार के अधीन कार्यालयों का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगा। गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम के अधीन कार्यालयों का समय सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहेगा।
इसमें यह भी बताया गया है कि सोहना, पटौदी और मंडी नगर परिषदों और फर्रुखनगर नगर समिति के अधीन कार्यालयों का समय भी सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहेगा।