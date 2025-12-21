गुरुग्राम में सरकारी कार्यालयों और नगर निगमों की टाइमिंग में बदलाव, एडवाइजरी जारी

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

भारी प्रदूषण को देखते हुए गुरुग्राम के कार्यालयों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। डीसी ऑफिस से जारी एक बयान में कहा गया है कि यह निर्णय वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने और ट्रैफिक एवं भीड़भाड़ को कम करने के लिए लिया गया है।

Dec 21, 2025 07:38 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, गुरुग्राम
दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में गंभीर गिरावट को देखते हुए गुरुग्राम में राज्य सरकार के अधीन सभी सार्वजनिक कार्यालयों और नगर निगमों के समय में रविवार को बदलाव किया गया है। यह जानकारी एक आधिकारिक बयान में दी गई है।

गुरुग्राम के डीसी अजय कुमार ने ग्रेप के चौथे चरण के तहत केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में एक एडवाइजरी जारी की है। डीसी ने कहा कि यह निर्णय वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने और ट्रैफिक एवं भीड़भाड़ को कम करने के लिए लिया गया है।

उन्होंने वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए निजी संस्थानों को घर से काम करने की सलाह भी जारी की और कहा कि कार्यालय समय में अस्थायी रूप से बदलाव किया गया है और यह GRAP-IV की अवधि तक प्रभावी रहेगा।

डीसी ने कहा कि वायु गुणवत्ता में गंभीर गिरावट को देखते हुए, दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में CAQM द्वारा GRAP-IV लागू किया गया है। आदेशों के अनुसार, GRAP के चौथे चरण के दौरान गुरुग्राम जिले में राज्य सरकार के अधीन सभी सार्वजनिक कार्यालयों और नगर निगमों/परिषदों/समितियों में कार्यालय समय प्रभावी रहेगा।

राज्य सरकार के अधीन कार्यालयों का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगा। गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम के अधीन कार्यालयों का समय सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहेगा।

इसमें यह भी बताया गया है कि सोहना, पटौदी और मंडी नगर परिषदों और फर्रुखनगर नगर समिति के अधीन कार्यालयों का समय भी सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहेगा।

सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
