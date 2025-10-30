गुरुग्राम में चला प्रशासन का पंजा, अवैध रूप से बन रही कॉलोनियों पर हुआ बुलडोजर ऐक्शन; किया जमींदोज
गुरुग्राम के सोहना क्षेत्र में प्रशासन ने गुरुवार को अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की। इस दौरान नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने यहां के दो गांवों में बन रही तीन अवैध कॉलोनियों को जमींदोज कर दिया। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। जिसके चलते इस तोड़फोड़ अभियान के दौरान प्रशासन को किसी तरह के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा।
इस बारे में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि कार्रवाई के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के DTPE कार्यालय से तोड़फोड़ दस्ता पहले महेंद्रवाड़ा गांव में पहुंचा। इस गांव में करीब 2.70 एकड़ में अवैध रूप से कॉलोनी काटी जा रही थी। वहीं सहजावास गांव में साढ़े छह एकड़ में दो कॉलोनियां काटी जा रही थी। इसमें एक कॉलोनी साढ़े तीन एकड़ में थी, जबकि दूसरी कॉलोनी तीन एकड़ में थी।
अधिकारी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान तोड़फोड़ दस्ते ने इन तीनों कॉलोनियों में दो निर्माणाधीन मकान और 33 मकानों को तैयार करने के लिए बनाई गई चारदीवारी और डीपीसी को जमींदोज कर दिया। इसके साथ ही वहां बनाई गई सड़कों को भी उखाड़ दिया।
DTPE अमित मधोलिया ने बताया कि इन कॉलोनियों में प्लॉट की खरीद-फरोख्त को लेकर तहसीलदार को पत्र लिखा जाएगा और जमीन मालिकों व प्रॉपर्टी माफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि तोड़फोड़ का खर्चा भी इन अवैध कॉलोनी बनाने वालों से ही वसूल किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने लोगों को हिदायत देते हुए अपील की और कहा कि अवैध रूप से पनप रही कॉलोनियों में अपनी जिंदगी की जमापूंजी नहीं लगाएं, ये कॉलोनियां कभी भी तोड़ी जा सकती हैं।