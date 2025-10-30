Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGurugram administration cracks down on illegally constructed colonies, bulldozing them
गुरुग्राम में चला प्रशासन का पंजा, अवैध रूप से बन रही कॉलोनियों पर हुआ बुलडोजर ऐक्शन; किया जमींदोज

गुरुग्राम में चला प्रशासन का पंजा, अवैध रूप से बन रही कॉलोनियों पर हुआ बुलडोजर ऐक्शन; किया जमींदोज

संक्षेप: अधिकारी ने बताया कि इन कॉलोनियों में प्लॉट की खरीद-फरोख्त को लेकर तहसीलदार को पत्र लिखा जाएगा और जमीन मालिकों व प्रॉपर्टी माफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनसे तोड़फोड़ का खर्चा भी वसूला जाएगा।

Thu, 30 Oct 2025 06:15 PMSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, गुरुग्राम
share Share
Follow Us on

गुरुग्राम के सोहना क्षेत्र में प्रशासन ने गुरुवार को अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की। इस दौरान नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने यहां के दो गांवों में बन रही तीन अवैध कॉलोनियों को जमींदोज कर दिया। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। जिसके चलते इस तोड़फोड़ अभियान के दौरान प्रशासन को किसी तरह के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस बारे में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि कार्रवाई के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के DTPE कार्यालय से तोड़फोड़ दस्ता पहले महेंद्रवाड़ा गांव में पहुंचा। इस गांव में करीब 2.70 एकड़ में अवैध रूप से कॉलोनी काटी जा रही थी। वहीं सहजावास गांव में साढ़े छह एकड़ में दो कॉलोनियां काटी जा रही थी। इसमें एक कॉलोनी साढ़े तीन एकड़ में थी, जबकि दूसरी कॉलोनी तीन एकड़ में थी।

अधिकारी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान तोड़फोड़ दस्ते ने इन तीनों कॉलोनियों में दो निर्माणाधीन मकान और 33 मकानों को तैयार करने के लिए बनाई गई चारदीवारी और डीपीसी को जमींदोज कर दिया। इसके साथ ही वहां बनाई गई सड़कों को भी उखाड़ दिया।

DTPE अमित मधोलिया ने बताया कि इन कॉलोनियों में प्लॉट की खरीद-फरोख्त को लेकर तहसीलदार को पत्र लिखा जाएगा और जमीन मालिकों व प्रॉपर्टी माफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि तोड़फोड़ का खर्चा भी इन अवैध कॉलोनी बनाने वालों से ही वसूल किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने लोगों को हिदायत देते हुए अपील की और कहा कि अवैध रूप से पनप रही कॉलोनियों में अपनी जिंदगी की जमापूंजी नहीं लगाएं, ये कॉलोनियां कभी भी तोड़ी जा सकती हैं।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Gurugram News Ncr News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।