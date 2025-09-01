भारी बारिश की चेतावनी देख गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी, ऑनलाइन चलेंगे स्कूल

हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी के बीच गुरुग्राम प्रशासन ने सभी कॉर्पोरेट एवं निजी कार्यालयों से कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने की सलाह दी है। स्कूलों को भी ऑनलाइन चलाने का सुझाव दिया गया है।

मौसम विभाग ने हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग की मानें तो कुछ जिलों में भारी जल भराव जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं। गुरुग्राम में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें जिले के सभी कॉर्पोरेट एवं निजी कार्यालयों से कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने की सलाह दी गई है। साथ ही स्कूलों को ऑनलाइन माध्यम से चलाने को कहा गया है।

वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लास की सलाह डीसी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार ने भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए एक एडवाजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि गुरुग्राम के सभी कॉर्पोरेट और निजी कार्यालयों से अनुरोध है कि वे अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दें। यही नहीं गुरुग्राम के सभी स्कूलों को 2 सितंबर को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने का भी निर्देश दिया गया है।

भारी बारिश का अलर्ट गुरुग्राम में सोमवार को भारी बारिश देखी गई। आंकड़े बताते हैं कि गुरुग्राम में सोमवार दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने गुरुग्राम में 2 सितंबर को भी गरज चमक के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सड़कों पर भारी जलभराव की भी आशंका है। इसे देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।

उफान पर नदियां, बाढ़ का खतरा यूनीवार्ता की रिपोर्ट के मुताबिक, मौसम विभाग ने हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई हैं। सिरसा में घग्गर, फरीदाबाद में यमुना और कुरुक्षेत्र में मार्कंडा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। इससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। मौसम विभाग ने पंचकूला, अंबाला, गुरुग्राम, करनाल समेत 11 जिलों में गरज चमक के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

छुट्टियां रद्द, अधिकारियों को निर्देश हरियाणा में भारी बारिश के अनुमान को देखते हुए नायब सिंह सैनी की सरकार ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी मंडल आयुक्तों, रेंज आईजीपी, एडीजीपी, उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और सब-डिवीजन मजिस्ट्रेटों को पत्र लिखकर सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि 5 सितंबर तक सभी अधिकारी मुख्यालय पर ही तैनात रहें और हालात पर कड़ी नजर रखें। इस अवधि में किसी भी अधिकारी को अवकाश की अनुमति नहीं होगी।

निचले क्षेत्रों लोगों को अलर्ट करने के निर्देश हरियाणा सरकार ने जिलों के अधिकारियों से कहा है कि वे निचले क्षेत्रों और नदी-नालों के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट करें। साथ ही आपदा प्रबंधन योजनाओं को एक्टिव करें। सरकार ने राहत और बचाव दलों को भी तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से जल निकासी की व्यवस्थाएं करने और बिजली आपूर्ति की स्थिति पर नजर रखने को भी कहा गया है। सरकार ने साफ किया है कि लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस काम में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।