Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGurugram accused held for multiple thefts found hanging in police lockup
चोरी के आरोपी ने लॉकअप में फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिवारवालों का क्या दावा

चोरी के आरोपी ने लॉकअप में फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिवारवालों का क्या दावा

संक्षेप:

चोरी के मामले में गिरफ्तार शख्स ने फर्रुखनगर स्थित क्राइम यूनिट के लॉकअप में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने पहले जानकारी छुपाई और परिवार को मौत के बारे में ठीक से सूचित नहीं किया।

Dec 27, 2025 09:53 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम, पीटीआई
share Share
Follow Us on

चोरी के मामले में गिरफ्तार शख्स ने फर्रुखनगर स्थित क्राइम यूनिट के लॉकअप में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने पहले जानकारी छुपाई और परिवार को मौत के बारे में ठीक से सूचित नहीं किया। उन्होंने अधिकारियों से मौत की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। मृतक की पहचान राजस्थान के भिवाड़ी जिले के रामपुर गांव निवासी 22 साल के आसिफ इकबाल के रूप में हुई है। उसे शुक्रवार को फर्रुखनगर इलाके से गिरफ्तार किया गया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ 2022 से लगातार आठ सालों तक चोरी के आरोप दर्ज किए गए थे, जिनमें दिल्ली में एक, फरीदाबाद में तीन और गुरुग्राम जिले में चार मामले शामिल हैं। आरोपी को चार मामलों में अदालत ने सजा भी सुनाई थी।

गिरफ्तारी के बाद उसे फरुखनगर स्थित क्राइम ब्रांच में हिरासत में रखा गया। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को दोपहर करीब 3:45 बजे आरोपी ने कथित तौर पर खिड़की की ग्रिल से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने सर्दियों के लिए दी गई फटी हुई रजाई का इस्तेमाल किया था।

उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मामले की मजिस्ट्रेट जांच के लिए अधिकारियों को सूचित किया गया और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में डॉक्टरों के एक बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। अधिकारियों ने बताया कि एसीपी क्राइम ललित दलाल ने परिवार को बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Gurugram News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।