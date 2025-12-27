चोरी के आरोपी ने लॉकअप में फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिवारवालों का क्या दावा
चोरी के मामले में गिरफ्तार शख्स ने फर्रुखनगर स्थित क्राइम यूनिट के लॉकअप में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने पहले जानकारी छुपाई और परिवार को मौत के बारे में ठीक से सूचित नहीं किया। उन्होंने अधिकारियों से मौत की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। मृतक की पहचान राजस्थान के भिवाड़ी जिले के रामपुर गांव निवासी 22 साल के आसिफ इकबाल के रूप में हुई है। उसे शुक्रवार को फर्रुखनगर इलाके से गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ 2022 से लगातार आठ सालों तक चोरी के आरोप दर्ज किए गए थे, जिनमें दिल्ली में एक, फरीदाबाद में तीन और गुरुग्राम जिले में चार मामले शामिल हैं। आरोपी को चार मामलों में अदालत ने सजा भी सुनाई थी।
गिरफ्तारी के बाद उसे फरुखनगर स्थित क्राइम ब्रांच में हिरासत में रखा गया। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को दोपहर करीब 3:45 बजे आरोपी ने कथित तौर पर खिड़की की ग्रिल से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने सर्दियों के लिए दी गई फटी हुई रजाई का इस्तेमाल किया था।
उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मामले की मजिस्ट्रेट जांच के लिए अधिकारियों को सूचित किया गया और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में डॉक्टरों के एक बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। अधिकारियों ने बताया कि एसीपी क्राइम ललित दलाल ने परिवार को बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।