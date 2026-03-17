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लात घूंसे मारे, बड़े पत्थर से कुचला; गुरुग्राम में 70 साल के बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या

Mar 17, 2026 11:22 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम, पीटीआई
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गुरुग्राम के दुंडाहेरा गांव में झगड़े के बाद एक 70 साल के बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान जगदीश के तौर पर हुई है। पुलिस ने मंगलवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

लात घूंसे मारे, बड़े पत्थर से कुचला; गुरुग्राम में 70 साल के बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या

गुरुग्राम के दुंडाहेरा गांव में झगड़े के बाद एक 70 साल के बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान जगदीश के तौर पर हुई है। गुरुग्राम पुलिस ने मंगलवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाला है जिसकी पहचा 27 साल के मोनू के रूप में हुई है। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया, पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह पेंटर का काम करता है। सोमवार को जगदीश से किसी बात पर उसका झगड़ा हुआ, जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई।

शराब की दुकान के पास झगड़ा

पीड़ित के बेटे ने अपनी शिकायत में बताया कि उसे सुबह करीब 4 बजे एक ग्रामीण का फोन आया, जिसने उसे बताया कि उसके पिता का शराब की दुकान के पास मोनू नाम के एक शख्स से झगड़ा हुआ है। झगड़े के दौरान, मोनू ने कथित तौर पर उसके पिता जगदीश को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। शिकायत में कहा गया है कि उसने उन्हें लात-घूंसे भी मारे और एक बड़े पत्थर से उनकी छाती और चेहरे पर वार किया।

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पुलिस के अनुसार, उन्हें दुंडाहेरा गांव में झगड़े की सूचना मिली। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची, जहां खून से सना एक पत्थर पड़ा मिला और घायल शख्स को पहले ही अस्पताल ले जाया जा चुका था। पुलिस टीम फिर अस्पताल पहुंची, जहां घायल के बेटे ने शिकायत दर्ज कराई।

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बेटे की शिकायत के बाद, उद्योग विहार पुलिस स्टेशन में बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई। सोमवार रात को जगदीश ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके बाद, पुलिस ने एफआईआर में हत्या की धारा जोड़कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

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Aditi Sharma

लेखक के बारे में

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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