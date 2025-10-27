Hindustan Hindi News
ट्रैक्टर की टक्कर और स्कूल बस ने कुचल दिया, गुरुग्राम में बच्ची की दर्दनाक मौत

संक्षेप: सुबह 7 बजे यंशिका घर के बाहर स्कूल बस का इंतजार कर रही थी। तभी वहां से गुजर रहे एक ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी। यंशिका उछल कर सड़क पर जा गिरी और इसी दौरान आई उसकी स्कूल बस के नीचे बुरी तरह से कुचली गई।

Mon, 27 Oct 2025 05:32 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
गुरुग्राम जिले के धनोकरी गांव में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां स्कूल बस का इंतजार कर रही थी 6 साल की बच्ची को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बच्ची उछल कर स्कूल बस के नीचे जा गिरी। बस के अगले और पिछले दोनों टायर बच्ची के ऊपर से गुजर गए। बच्ची को तुरंत अस्पताल लेकर गया,जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

बिलासपुर थाने के जांच अधिकारी रमेश ने बताया कि पुलिस को अस्पताल से बच्ची की एक्सीडेंट में मौत होने की जानकारी मिली थी। शव को अस्पताल से सीधे पोस्टमॉर्टम हाउस भिजवाया गया। पोस्टमॉर्टम के बाद घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले जाएंगे। ट्रैक्टर और बस ड्राइवर दोनों के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर लिया है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।

अपनी ही स्कूल बस तले कुचली गई

बच्ची के पिता रवि ने बताया कि उनकी बेटी यंशिका रेवाड़ी के कापड़ीवास गांव स्थित विराट इंटरनेशनल स्कूल की यूकेजी कक्षा में पढ़ती थी। आज सुबह 7 बजे यंशिका घर के बाहर स्कूल बस का इंतजार कर रही थी। तभी वहां से गुजर रहे एक ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी। यंशिका उछल कर सड़क पर जा गिरी और इसी दौरान आई उसकी स्कूल बस के नीचे बुरी तरह से कुचली गई। उसका एक तरफ का शरीर कुचला गया था। उसके पिता तुरंत उसे नजदीक के एक निजी अस्पताल ले गए,जहां डॉक्टरों ने उसे बचाने का प्रयास किया,लेकिन इलाके के दौरान मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची का एक साइड का हिस्सा पूरी तरह से कुचला गया है।

स्कूल यूनिफॉर्म पहने ही दुनिया से चली गई

बेटी के असमय जाने से घर में मातम का माहौल है। मां निशा ने बताया कि रोजाना की तरह उसे तैयार करके घर के बाहर खड़ा किया था। वह पढ़ाई में तेज थी और परिवार की लाड़ली थी। आज खुशी खुशी नहा धोकर यूनिफॉर्म पहनी और मुस्कुराते हुए बस में बैठने के लिए घर के बाहर निकली थी। यंशिका अपने तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी। यंशिका यूनिफॉर्म पहने ही इस दुनिया से चली गई।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
