गुरुग्राम में रहने वालों के लिए अच्छी खबर है। शहर के छह सेक्टरों और कुछ गांवों को जल्द ही गुरुग्राम-सोहना हाईवे से जोड़ा जा सकता है। जीएमडीए इसके लिए यहां एक सड़क का निर्माण करेगी।

मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के छह सेक्टरों को गुरुग्राम-सोहना हाईवे से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की तरफ से सेक्टर-68 और सेक्टर-69 को विभाजित कर रही सड़क का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा। इसके बनने से सेक्टर-68, 69, 70, 70ए, 75, 75ए के निवासियों को आवागमन में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

सेक्टर-68 और सेक्टर-69 को विभाजित कर रही इस सड़क की लंबाई करीब दो किलोमीटर है। इसमें से 1.1 किमी की मुख्य सड़क का निर्माण चार साल पहले किया जा चुका है, लेकिन जमीन अधिग्रहण विवाद के चलते करीब 900 मीटर में सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा था। पिछले साल जीएमडीए के नोडल अधिकारी आरएस बाठ के नेतृत्व में हंगामे के बीच सड़क निर्माण में आड़े आ रहे मकानों को तोड़ा गया था। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) से जमीन का कब्जा लेने के बाद जीएमडीए ने इस मुख्य सड़क के निर्माण के लिए टेंडर जारी किए थे।

सेक्टरों के साथ इन गांवों को भी मिलेगा लाभ जीएमडीए ने इस मुख्य सड़क के निर्माण को लेकर 25.37 करोड़ रुपये का इस्टीमेट बनाया है। इस राशि से तीन-तीन लेन की मुख्य सड़क के साथ-साथ दोनों तरफ दो-दो लेन की सर्विस रोड बनाई जाएगी। फुटपाथ और बरसाती नाला भी तैयार किया जाएगा। इस मुख्य सड़क के बनने के बाद छह सेक्टरों के अलावा गांव पलड़ा और हसनपुर के निवासियों को भी लाभ मिलेगा।

एसपीआर पर ट्रैफिक जाम में नहीं फंसना पड़ेगा इन चारों सेक्टरों में करीब 10 हजार से अधिक परिवार रह रहे हैं। वर्तमान समय में इनका आवागमन एसपीआर के जरिये होता है। द्वारका एक्सप्रेसवे और गुरुग्राम-सोहना हाईवे को जोड़ रही एसपीआर पर रोजाना करीब 80 हजार वाहन निकलते हैं। सुबह और शाम के समय में करीब पांच किमी लंबे एसपीआर को पार करने में 40 से 45 मिनट का समय लग जाता है। इस नए रोड के बनने के बाद इन चारों सेक्टरों के निवासियों को वाटिका चौक या बादशाहपुर की तरफ जाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग मिल जाएगा। इससे लोगों के समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। साथ ही उन्हें हर दिन लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या से भी निजात मिल सकेगी।