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काम की बात: गुरुग्राम के 6 सेक्टरों को गुरुग्राम-सोहना हाईवे से जोड़ने की तैयारी, गांवों तक मिलेगा लाभ

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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गुरुग्राम में रहने वालों के लिए अच्छी खबर है। शहर के छह सेक्टरों और कुछ गांवों को जल्द ही गुरुग्राम-सोहना हाईवे से जोड़ा जा सकता है। जीएमडीए इसके लिए यहां एक सड़क का निर्माण करेगी।

Gurugram City View
गुरुग्राम शहर का दृश्य (प्रतीकात्मक तस्वीर)

मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के छह सेक्टरों को गुरुग्राम-सोहना हाईवे से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की तरफ से सेक्टर-68 और सेक्टर-69 को विभाजित कर रही सड़क का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा। इसके बनने से सेक्टर-68, 69, 70, 70ए, 75, 75ए के निवासियों को आवागमन में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

सेक्टर-68 और सेक्टर-69 को विभाजित कर रही इस सड़क की लंबाई करीब दो किलोमीटर है। इसमें से 1.1 किमी की मुख्य सड़क का निर्माण चार साल पहले किया जा चुका है, लेकिन जमीन अधिग्रहण विवाद के चलते करीब 900 मीटर में सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा था। पिछले साल जीएमडीए के नोडल अधिकारी आरएस बाठ के नेतृत्व में हंगामे के बीच सड़क निर्माण में आड़े आ रहे मकानों को तोड़ा गया था। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) से जमीन का कब्जा लेने के बाद जीएमडीए ने इस मुख्य सड़क के निर्माण के लिए टेंडर जारी किए थे।

सेक्टरों के साथ इन गांवों को भी मिलेगा लाभ

जीएमडीए ने इस मुख्य सड़क के निर्माण को लेकर 25.37 करोड़ रुपये का इस्टीमेट बनाया है। इस राशि से तीन-तीन लेन की मुख्य सड़क के साथ-साथ दोनों तरफ दो-दो लेन की सर्विस रोड बनाई जाएगी। फुटपाथ और बरसाती नाला भी तैयार किया जाएगा। इस मुख्य सड़क के बनने के बाद छह सेक्टरों के अलावा गांव पलड़ा और हसनपुर के निवासियों को भी लाभ मिलेगा।

एसपीआर पर ट्रैफिक जाम में नहीं फंसना पड़ेगा

इन चारों सेक्टरों में करीब 10 हजार से अधिक परिवार रह रहे हैं। वर्तमान समय में इनका आवागमन एसपीआर के जरिये होता है। द्वारका एक्सप्रेसवे और गुरुग्राम-सोहना हाईवे को जोड़ रही एसपीआर पर रोजाना करीब 80 हजार वाहन निकलते हैं। सुबह और शाम के समय में करीब पांच किमी लंबे एसपीआर को पार करने में 40 से 45 मिनट का समय लग जाता है। इस नए रोड के बनने के बाद इन चारों सेक्टरों के निवासियों को वाटिका चौक या बादशाहपुर की तरफ जाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग मिल जाएगा। इससे लोगों के समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। साथ ही उन्हें हर दिन लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या से भी निजात मिल सकेगी।

पीसी मीणा, सीईओ, जीएमडीए, ''टेंडर आवंटित होने के बाद एक साल के अंदर इस मुख्य सड़क का निर्माण कर दिया जाएगा। इसके बनने से एसपीआर पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। साथ ही आसपास लगते सेक्टरों को गुरुग्राम-सोहना हाईवे जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग मिल जाएगा। इससे लोगों का आवागमन सुगमता से होगा।''

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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