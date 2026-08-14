Gurugram News : गुरुग्राम में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर सीलिंग की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। डीटीपीई ने इसके लिए 5 कॉलोनियों के 688 मकानों को नोटिस जारी किया है। सीलिंग या तोड़फोड़ का खर्चा भी इन मकान मालिकों से वसूल किया जाएगा।

गुरुग्राम शहर की पांच कॉलोनियों में 688 मकानों को सीलिंग और तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने कारण बताओ नोटिस दे दिया है। एक सप्ताह में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

डीटीपीई कार्यालय ने सर्वे में पाया है कि सुशांत लोक एक के ए, बी और सी ब्लॉक में 100 मकान, आरडी सिटी में 15 मकान, ग्रीनवुड सिटी में 17, साउथ सिटी में 30 मकानों में गेस्ट हाउस, पीजी, ब्यूटी पार्लर, जिम, प्रॉपर्टी डीलर का कार्यालय आदि का संचालन किया जा रहा है। वहीं, सुशांत लोक एक के ए ब्लॉक में 86, बी ब्लॉक में 149, आरडी सिटी में 71, साउथ सिटी एक में 46, ग्रीनवुड सिटी मे 29, विपुल वर्ल्ड में 145 मकानों में कब्जा प्रमाण पत्र और बिल्डिंग प्लान का उल्लंघन हुआ है।

डीटीपीई अमित मधोलिया ने बताया कि पांच कॉलोनियों में 688 मकानों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खर्च भी वसूला जाएगा डीटीपीई ने बताया कि सीलिंग या तोड़फोड़ का खर्चा भी इन मकान मालिकों से वसूल किया जाएगा। डीएलएफ फेज-तीन में करीब 70 मकानों में सीलिंग और तोड़फोड़ हुई थी। प्रत्येक मकान से साढ़े 12 हजार रुपये की राशि वसूल की जाएगी।

सड़कों को कब्जे से मुक्त कराया वहीं, जीएमडीए ने गुरुग्राम में अतिक्रमणमुक्त अभियान के तहत गुरुवार को करीब 25 किमी लंबी सड़कों को अतिक्रमणमुक्त करवाया। सेक्टर-58 से लेकर सेक्टर-80 तक की मुख्य सड़कों के साथ हरित क्षेत्र में अवैध रूप से बने 100 शेड और 150 अस्थायी ढांचों को विरोध के बीच मलबे में मिलाया। जीएमडीए के डीटीपीई आरएस बाठ के नेतृत्व में तोड़फोड़ हुई। सेक्टर 61, 62, 63 और 63ए में करीब चार किमी लंबी सड़कों को अतिक्रमणमुक्त करवाया गया। सेक्टर-58 से लेकर सेक्टर-61 तक 25 खोखे, 40 रैंप, दो शेड, सेक्टर-70 से सेक्टर-73 और सेक्टर-75 में 65 टीन शॉप, 30 शेड, 25 झुग्गियां, एक पक्का निर्माण, चार सर्विस स्टेशन, आठ नर्सरियां तोड़ी गई।

गुरुग्राम में पेयजल के अवैध कनेक्शन काटे गुरुग्राम नगर निगम की टीम ने बसई इलाके में विशेष अभियान चलाकर 20 अवैध व्यावसायिक पानी कनेक्शनों को काट दिया। टीम को जांच के दौरान कई ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान पाए गए, जो बिना किसी अनुमति और तय नियमों के उल्लंघन कर पेयजल का इस्तेमाल कर रहे थे। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गई।