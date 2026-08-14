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काम की बात: गुरुग्राम शहर में शुरू होगी सीलिंग, इन 5 कॉलोनियों के 688 मकानों को नोटिस जारी

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, गुरुगाम
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Gurugram News : गुरुग्राम में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर सीलिंग की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। डीटीपीई ने इसके लिए 5 कॉलोनियों के 688 मकानों को नोटिस जारी किया है। सीलिंग या तोड़फोड़ का खर्चा भी इन मकान मालिकों से वसूल किया जाएगा।

Gurugram city view Representative image.
गुरुग्राम शहर दृश्य। सांकेतिक तस्वीर

गुरुग्राम शहर की पांच कॉलोनियों में 688 मकानों को सीलिंग और तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने कारण बताओ नोटिस दे दिया है। एक सप्ताह में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

डीटीपीई कार्यालय ने सर्वे में पाया है कि सुशांत लोक एक के ए, बी और सी ब्लॉक में 100 मकान, आरडी सिटी में 15 मकान, ग्रीनवुड सिटी में 17, साउथ सिटी में 30 मकानों में गेस्ट हाउस, पीजी, ब्यूटी पार्लर, जिम, प्रॉपर्टी डीलर का कार्यालय आदि का संचालन किया जा रहा है। वहीं, सुशांत लोक एक के ए ब्लॉक में 86, बी ब्लॉक में 149, आरडी सिटी में 71, साउथ सिटी एक में 46, ग्रीनवुड सिटी मे 29, विपुल वर्ल्ड में 145 मकानों में कब्जा प्रमाण पत्र और बिल्डिंग प्लान का उल्लंघन हुआ है।

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डीटीपीई अमित मधोलिया ने बताया कि पांच कॉलोनियों में 688 मकानों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खर्च भी वसूला जाएगा

डीटीपीई ने बताया कि सीलिंग या तोड़फोड़ का खर्चा भी इन मकान मालिकों से वसूल किया जाएगा। डीएलएफ फेज-तीन में करीब 70 मकानों में सीलिंग और तोड़फोड़ हुई थी। प्रत्येक मकान से साढ़े 12 हजार रुपये की राशि वसूल की जाएगी।

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सड़कों को कब्जे से मुक्त कराया

वहीं, जीएमडीए ने गुरुग्राम में अतिक्रमणमुक्त अभियान के तहत गुरुवार को करीब 25 किमी लंबी सड़कों को अतिक्रमणमुक्त करवाया। सेक्टर-58 से लेकर सेक्टर-80 तक की मुख्य सड़कों के साथ हरित क्षेत्र में अवैध रूप से बने 100 शेड और 150 अस्थायी ढांचों को विरोध के बीच मलबे में मिलाया। जीएमडीए के डीटीपीई आरएस बाठ के नेतृत्व में तोड़फोड़ हुई। सेक्टर 61, 62, 63 और 63ए में करीब चार किमी लंबी सड़कों को अतिक्रमणमुक्त करवाया गया। सेक्टर-58 से लेकर सेक्टर-61 तक 25 खोखे, 40 रैंप, दो शेड, सेक्टर-70 से सेक्टर-73 और सेक्टर-75 में 65 टीन शॉप, 30 शेड, 25 झुग्गियां, एक पक्का निर्माण, चार सर्विस स्टेशन, आठ नर्सरियां तोड़ी गई।

गुरुग्राम में पेयजल के अवैध कनेक्शन काटे

गुरुग्राम नगर निगम की टीम ने बसई इलाके में विशेष अभियान चलाकर 20 अवैध व्यावसायिक पानी कनेक्शनों को काट दिया। टीम को जांच के दौरान कई ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान पाए गए, जो बिना किसी अनुमति और तय नियमों के उल्लंघन कर पेयजल का इस्तेमाल कर रहे थे। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गई।

बता दें कि, गुरुग्राम पिछले कुछ समय से शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई है। इसके तहत कई जगहों पर बुलडोजर ऐक्शन भी देखने को मिला है।

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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