gurugram 33 year old man murdered after quarrel in village 8 arrested know full details गुरुग्राम में मामूली कहासुनी के बाद युवक की हत्या, डंडों और लोहे की रॉड से मारा, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsgurugram 33 year old man murdered after quarrel in village 8 arrested know full details

गुरुग्राम में मामूली कहासुनी के बाद युवक की हत्या, डंडों और लोहे की रॉड से मारा

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस चौकी हेलीमंडी की टीम तुरंत सीएचसी पटौदी पहुंची,जहां रितेश को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया। पुलिस की सीन-ऑफ-क्राइम और एफएसएल टीमों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मौके से दो मोटरसाइकिलों को बरामद किया।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम | गौरव चौधरीMon, 11 Aug 2025 02:43 PM
share Share
Follow Us on
गुरुग्राम में मामूली कहासुनी के बाद युवक की हत्या, डंडों और लोहे की रॉड से मारा

गुरुग्राम के गुढाणा गांव में आपसी कहासुनी और झगड़े के दौरान 33 वर्षीय एक युवक की हत्या कर दी गई। उसे देर रात लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से पीटा गया जिसके बाद शख्स की मौत हो गई। घटना की शुरुआत 10 अगस्त की रात को हुई। शिकायतकर्ता मंजीत ने पुलिस को बताया कि वह गुढाणा गांव में सूअर फार्म की तरफ गए थे,जहां रितेश,क्रिश,दीपांशु और काकू सहित कुछ अन्य लोग हुक्का पी रहे थे। वहां रितेश और कुछ अन्य लोगों के बीच गाली-गलौज को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। जब मंजीत ने बीच-बचाव किया,तो कुछ अन्य लोगों ने उनके साथ भी मारपीट की। इसके बाद मंजीत के चाचा राजकुमार उन्हें समझाकर घर लेकर गए।

रात करीब 11 बजे मंजीत ने अपने घर के बाहर शोर सुना। उन्होंने देखा कि काकू और दीपांशु अपने एक दर्जन साथियों के साथ मिलकर रितेश को लाठी,डंडों और लोहे की रॉड से बुरी तरह पीट रहे थे। जब राजकुमार ने बीच-बचाव करने की कोशिश की,तो उनके साथ भी मारपीट की गई। हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद धमकी देते हुए अपनी दो बाइकें छोड़कर मौके से फरार हो गए।

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस चौकी हेलीमंडी की टीम तुरंत सीएचसी पटौदी पहुंची,जहां रितेश को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया। पुलिस की सीन-ऑफ-क्राइम और एफएसएल टीमों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मौके से दो मोटरसाइकिलों को बरामद किया।

पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नामजद आरोपियों सहित कुल 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में यह बात सामने आई है कि यह हत्या हुक्का पीते समय हुए झगड़े की पुरानी रंजिश के कारण की गई थी। पुलिस गिरफ्तार किए गए आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है ताकि इस मामले में और भी तथ्य सामने आ सकें। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।