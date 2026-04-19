गुरुग्राम में तीन साल की बच्ची से रेप केस में चौथी गिरफ्तारी, जांच में क्या हुआ खुलासा
गुरुग्राम की एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में तीन साल की मासूम बच्ची के साथ हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक बड़ा मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित विशेष जांच दल (SIT) ने इस मामले में चौथे आरोपी को गिरफ्तार किया है।
गुरुग्राम की एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में तीन साल की मासूम बच्ची के साथ हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक बड़ा मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित विशेष जांच दल (SIT) ने इस मामले में चौथे आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी उस घरेलू सहायिका का देवर है, जिसे पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। बताया जा रहा है कि उसने ही सोसाइटी के पार्क में दो महीने में बच्ची के साथ बार-बार रेप किया था। इस मामले में पिछले महीने एक अन्य मेड और उसके पति को भी गिरफ्तार किया गया था, जिन पर बच्ची को पार्क ले जाकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने का आरोप है।
उस समय पुलिस ने आरोप लगाया था कि दो मेड बच्ची को पार्क में लाई जिसके बाद पति ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया था। एक मेड बच्ची के घर पर काम करती थी, जबकि दूसरी पास के एक घर में काम करती थी।
सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों की जांच
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, एक अधिकारी ने बताया है कि इस गिरफ्तारी से मामले की जांच में एक नई दिशा खुल गई है, जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित विशेष जांच दल कर रहा है। तीन महिला आईपीएस अधिकारियों की टीम वाली एसआईटी अब आरोपी के सोसाइटी में एंट्री के रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज जैसे तकनीकी सबूतों की बारीकी से जांच कर रही है। यह मामला शुरू से ही विवादों में रहा। गुरुग्राम पुलिस और बाल कल्याण समिति (CWC) पर जांच में ढिलाई बरतने के आरोप लगे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च को पुलिस की शुरुआती कार्रवाई को शर्मनाकऔर असंवेदनशीलकरार देते हुए मामले की कमान एसआईटी को सौंपने का आदेश दिया था।
4 फरवरी को दर्ज एफआईआर के मुताबिक, बच्ची के साथ पिछले साल दिसंबर और इस साल जनवरी के बीच बार-बार दरिंदगी की गई थी। फिलहाल एसआईटी नए आरोपी के बयानों और साक्ष्यों का मिलान कर रही है ताकि कोर्ट में इस संवेदनशील मामले को मजबूती से पेश किया जा सके।
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अदिति शर्मा
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