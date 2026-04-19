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गुरुग्राम में तीन साल की बच्ची से रेप केस में चौथी गिरफ्तारी, जांच में क्या हुआ खुलासा

Apr 19, 2026 11:04 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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गुरुग्राम की एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में तीन साल की मासूम बच्ची के साथ हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक बड़ा मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित विशेष जांच दल (SIT) ने इस मामले में चौथे आरोपी को गिरफ्तार किया है।

गुरुग्राम में तीन साल की बच्ची से रेप केस में चौथी गिरफ्तारी, जांच में क्या हुआ खुलासा

गुरुग्राम की एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में तीन साल की मासूम बच्ची के साथ हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक बड़ा मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित विशेष जांच दल (SIT) ने इस मामले में चौथे आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी उस घरेलू सहायिका का देवर है, जिसे पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। बताया जा रहा है कि उसने ही सोसाइटी के पार्क में दो महीने में बच्ची के साथ बार-बार रेप किया था। इस मामले में पिछले महीने एक अन्य मेड और उसके पति को भी गिरफ्तार किया गया था, जिन पर बच्ची को पार्क ले जाकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने का आरोप है।

उस समय पुलिस ने आरोप लगाया था कि दो मेड बच्ची को पार्क में लाई जिसके बाद पति ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया था। एक मेड बच्ची के घर पर काम करती थी, जबकि दूसरी पास के एक घर में काम करती थी।

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सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों की जांच

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, एक अधिकारी ने बताया है कि इस गिरफ्तारी से मामले की जांच में एक नई दिशा खुल गई है, जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित विशेष जांच दल कर रहा है। तीन महिला आईपीएस अधिकारियों की टीम वाली एसआईटी अब आरोपी के सोसाइटी में एंट्री के रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज जैसे तकनीकी सबूतों की बारीकी से जांच कर रही है। यह मामला शुरू से ही विवादों में रहा। गुरुग्राम पुलिस और बाल कल्याण समिति (CWC) पर जांच में ढिलाई बरतने के आरोप लगे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च को पुलिस की शुरुआती कार्रवाई को शर्मनाकऔर असंवेदनशीलकरार देते हुए मामले की कमान एसआईटी को सौंपने का आदेश दिया था।

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4 फरवरी को दर्ज एफआईआर के मुताबिक, बच्ची के साथ पिछले साल दिसंबर और इस साल जनवरी के बीच बार-बार दरिंदगी की गई थी। फिलहाल एसआईटी नए आरोपी के बयानों और साक्ष्यों का मिलान कर रही है ताकि कोर्ट में इस संवेदनशील मामले को मजबूती से पेश किया जा सके।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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