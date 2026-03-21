गुरुग्राम में 3 साल की बच्ची से दरिंदगी, घर में काम करने वाली 2 महिलाओं सहित तीन गिरफ्तार
दिल्ली एनसीआर के गुरुग्राम में 3 साल की बच्ची से कथित यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस ने दो घरेलू सहायिकाओं और उनके एक पुरुष सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई तय होने के एक दिन बाद की गई है।
दिल्ली एनसीआर के गुरुग्राम में 3 साल की बच्ची से कथित यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस ने दो घरेलू सहायिकाओं और उनके एक पुरुष सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई तय होने के एक दिन बाद की गई है।
पॉक्सो के तहत दर्ज हुआ मामला
जानकारी के अनुसार, यह घटना दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच सेक्टर-54 स्थित एक रिहायशी सोसायटी में हुई। बच्ची ने अपनी मां को आपबीती बताई, जिसके बाद फरवरी में परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया। शिकायत के आधार पर 4 फरवरी को सेक्टर 53 के पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग
मामले में एक वरिष्ठ वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जांच सीबीआई या एसआईटी से कराने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख तय की है। कोर्ट में यह भी कहा गया कि बच्ची ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया है, जिसमें उसने पूरे घटनाक्रम का विस्तार से जिक्र किया।
30-32 साल के हैं आरोपी
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संगीता, पकीला और उसके पति कबीर मुल्ला के रूप में हुई है। तीनों की उम्र 30 से 32 वर्ष के बीच है और वे गुरुग्राम के घाटा इलाके में रह रहे थे। शुरुआती जांच में सामने आया है कि एक महिला हाल ही में बच्ची के घर काम पर लगी थी, जबकि दूसरी पास के फ्लैट में काम करती थी। इसी दौरान पुरुष आरोपी ने भी बच्ची के साथ कथित रूप से गलत व्यवहार किया।
तीनों आरोपियों को किया गया गिरफ्तार
पुलिस अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि आगे की जांच में और भी तथ्य सामने आ सकते हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें