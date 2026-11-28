गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक तक 2.24 KM एलिवेटेड रोड बनेगा। इसका निर्माण एनएचएआई करेगा। जीएमडीए को इसकी मंजूरी मिल गई है। इस एलिवेटेड रोड के बनने से द्वारका एक्सप्रेसवे और दिल्ली-जयपुर हाईवे के बीच आवागमन आसान हो जाएगा।

गुरुग्राम में हाईवे से उमंग भारद्वाज चौक तक एलिवेटेड रोड का रास्ता साफ हो गया है। AI से बनाई गई सांकेतिक तस्वीर

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर हीरो होंडा चौक से लेकर उमंग भारद्वाज चौक तक एलिवेटेड रोड के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) को इसके लिए शुक्रवार को राज्य सरकार से मंजूरी मिल गई। निर्माण की लागत को जीएमडीए वहन करेगा।

पिछले सात साल से हीरो होंडा चौक रोड की योजना पर जीएमडीए और एनएचएआई के बीच मंथन चल रहा था। पिछले छह महीने में तो यह फैसला हो गया था कि इस रोड का निर्माण एनएचएआई के बजाय जीएमडीए करेगा। जीएमडीए के नवनियुक्त सीईओ डीके बेहेरा ने पदभार ग्रहण होने के बाद कार्यकारी अभियंताओं से लेकर मुख्य अभियंताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद राज्य सरकार को संशोधित प्रस्ताव भेजा गया। इसमें आग्रह किया कि इस रोड का निर्माण एनएचएआई से करवाया जाए। राज्य सरकार ने जीएमडीए सीईओ के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी।

सीईओ डीके बेहेरा के मुताबिक, हीरो होंडा चौक से लेकर उमंग भारद्वाज चौक तक करीब 2.24 किमी लंबे इस रोड के निर्माण की परियोजना पर करीब 455 करोड़ रुपये की लागत आएगी। एलिवेटेड रोड को 6 लेन का तैयार किया जाएगा। इसके बनने के बाद द्वारका एक्सप्रेसवे और दिल्ली-जयपुर हाईवे के बीच आवागमन आसान हो जाएगा। इस परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण और उपयोगिता सेवाओं के स्थानांतरण पर करीब 116.55 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

बदहाल अवस्था में रोड मौजूदा समय में यह रोड बदहाल अवस्था में है। इस रोड के एक तरफ सेक्टर-10ए और गांव खांडसा विकसित है, जबकि दूसरी तरफ सरस्वती एंक्लेव, सेक्टर-37 औद्योगिक क्षेत्र और गांव मोहम्मदपुर झाड़सा है। औद्योगिक क्षेत्र में नामी एक्सपोर्ट हाउस हैं। इसमें विदेशी प्रतिनिधियों का आना-जाना रहता है। बदहाल सड़क होने की वजह से विदेशियों के समक्ष भी गुरुग्राम की छवि खराब हो रही थी। रोड के बदहाल होने की वजह से इसके ऊपर सारा दिन धूल मिट्टी उड़ती रहती है। रोजाना इस रोड पर करीब 90 हजार वाहनों का आवागमन होता है। यह रोड गुरुग्राम-पटौदी रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे को दिल्ली-जयपुर हाईवे से हीरो होंडा चौक के पास जोड़ता है।

जल्द डिजाइन बनेगा गुरुग्राम-पटौदी-रेवाड़ी हाईवे का निर्माण कर रही कंपनी को इस एलिवेटेड रोड के निर्माण का कार्य सौंपा जाएगा। इस कंपनी के माध्यम से एलिवेटेड रोड के निर्माण का डिजाइन एनएचएआई की तरफ से तैयार करवाया जाएगा। इस डिजाइन को लेकर जीएमडीए से मंजूरी लेने के पश्चात निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा।

कंपनी आगे नहीं आई थी जैसे ही जीएमडीए ने एनएचएआई को सूचित किया था कि इस रोड का निर्माण एनएचएआई की बजाय जीएमडीए की तरफ से करवाया जाएगा। इसके बाद से इस रोड की मरम्मत का कार्य अटक गया था। एनएचएआई ने रोड की मरम्मत को लेकर तीन बार टेंडर जारी किए थे, लेकिन कोई कंपनी नहीं पहुंचीं थी। अब एनएचएआई की तरफ से इस रोड की मरम्मत का कार्य जल्द नियुक्त ठेकेदार कंपनी के माध्यम से करवाया जाएगा।

स्टेशन का निर्माण प्रभावित रोड का डिजाइन फाइनल नहीं होने की वजह से सेक्टर-37 में प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन का डिजाइन प्रभावित था। इस स्टेशन के समीप फुट ओवर ब्रिज का निर्माण होना है। इसे कितना ऊंचा तैयार किया जाए, यह भी फाइनल नहीं हो पा रहा था। जीएमआरएल ने इस स्थिति से जीएमडीए सीईओ डीके बेहेरा को अवगत करवाया था।

सड़क नेटवर्क मजबूत होगा राज्य सरकार से इस परियोजना को मंजूरी मिलना इसके क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस एलिवेटेड मार्ग के निर्माण से सड़क नेटवर्क को मजबूती मिलेगी। प्रमुख मार्गों के बीच संपर्क बेहतर होगा। यात्रियों को सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने में भी मदद मिलेगी।