गुरुग्राम में हजारों घरों के पानी-सीवर कनेक्शन कटेंगे? MCG ने बनाई 17000 डिफॉल्टर्स की लिस्ट

गुरुग्राम नगर निगम (एमसीजी) ने पानी के बिलों के बड़े बकायेदारों (डिफॉल्टरों) के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली है। निगम के 17 हजार से अधिक उपभोक्ताओं पर पानी और सीवर शुल्क का कुल 180 करोड़ से अधिक बकाया है। इसकी वसूली के लिए निगम अब पानी और सीवर कनेक्शन काटने का काम इसी सप्ताह से शुरू करेगा।

इसको लेकर नगर निगम के कार्यकारी अभियंता मुख्यालय प्रदीप कुमार ने सभी डिविजन के जूनियर इंजीनियरों को वार्ड अनुसार लिस्ट सौंप दी है। अब सभी जूनियर इंजीनियर द्वारा इन डिफॉल्टरों को तीन दिन में बिलों की बकाया राशि को जमा करवाने का समय दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर किसी ने पानी के बकाया बिलों का भुगतान नहीं किया तो निगम की तरफ से इन सभी के घरों व भवनों के पानी व सीवर के कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी।

निगम आयुक्त ने बिलों को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं। निगम ने सभी संबंधित जूनियर इंजीनियरों को डिफॉल्टरों की लिस्ट सौंप दी है, जो जल्द ही फील्ड में कार्रवाई शुरू करेंगे।

निगम उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा जिन्होंने अवैध रूप से पानी के कनेक्शन ले रखे हैं। निगम का उद्देश्य है कि राजस्व हानि को रोका जाए और पानी के उपयोग में पारदर्शिता लाई जाए। गुरुग्राम में पानी-सीवर के कुल 1 लाख 87 हजार कनेक्शन हैं। हालांकि, इन कनेक्शनों में से केवल 30 हजार लोगों ने ही पानी का मीटर लगाया हुआ है। मीटर की कमी के कारण पानी की वास्तविक खपत का आकलन नहीं हो पाता है, जिससे न केवल राजस्व का नुकसान होता है बल्कि पानी की बर्बादी भी बढ़ती है। निगम पहली बार इतने बड़े स्तर पर एक साथ कार्रवाई कर रहा है।

निगम अधिकारियों का कहना है कि इस सख्त कार्रवाई से लोगों को समय पर बिल भरने और पानी के मीटर लगवाने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा।

तीन दिन में भुगतान करने की अंतिम चेतावनी निगम की कार्रवाई शुरू होने से पहले डिफॉल्टरों को नोटिस के बाद केवल तीन दिन का समय दिया जाएगा ताकि वे अपने बिलों का भुगतान कर सकें। इसके बावजूद भी अगर भुगतान नहीं किया जाता है, तो उनके पानी और सीवर के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। पहली बार निगम की तरफ से इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। निगम हर माह जीएमडीए को करीब दस करोड़ रुपये पानी के बिलों का भुगतान करता है, जबकि निगम हर माह मुश्किल से चार करोड़ रुपये ही पानी के बिलों की वसूली कर पाता है। अब निगम की तरफ से इस फासले को कम करने के लिए सख्ती की जा रही है।