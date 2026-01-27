गाड़ी से छू गया मिरर, स्टोर मैनेजर पर कार चालक ने तानी पिस्टल, कोई बचाने भी नहीं आया

संक्षेप: महेंद्रगढ़ के भंदोर ऊंची निवासी विनोद कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह एक निजी कंपनी में बतौर स्टोर मैनेजर के तौर पर काम करता है और गुरुग्राम के सेक्टर-पांच इलाके में रहता है। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी की शाम करीब सवा चार बजे अपने ऑफिस मानेसर से सेक्टर-पांच घर की तरफ जा रहे थे।

गुरुग्राम के साइबर सिटी के व्यस्ततम इलाकों में शुमार सदर बाजार के पास गणतंत्र दिवस की शाम एक खौफनाक वारदात सामने आई। महज बाइक का साइड मिरर (शीशा) कार से छू जाने पर एक एमजी हेक्टर कार सवार ने अपनी दबंगई दिखाते हुए स्टोर मैनेजर पर पिस्टल तान दी। इतना ही नहीं, युवक को डराने के लिए आरोपी ने दो बार पिस्टल का हुक भी लोड किया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में सोमवार को सिटी थाने में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

छाती पर तानी पिस्टल, मोबाइल भी छीना पीड़ित के अनुसार कार सवार ने तुरंत गाड़ी आगे लगाकर रास्ता रोका और पिछली सीट से कवर में रखी पिस्टल निकाली। आरोपी ने पिस्टल विनोद की छाती पर सटा दी। जब विनोद ने शोर मचाकर जनता को बुलाना चाहा, तो आरोपी ने गाड़ी में बैठकर पिस्टल कॉक कर ली। विनोद ने जब इस पूरी घटना का वीडियो बनाने की कोशिश की, तो आरोपी ने उनका मोबाइल छीनकर पीछे बैठी एक महिला को दे दिया और फोन स्विच ऑफ कर दिया।

शोर मचाने पर कोई बचाने नहीं आया विनोद पर जब पिस्टल तानी गई तो उसने शोर मचाया। लोगों से मदद की गुहार लगाई गई,लेकिन सब तमाशा देखते रहे। कोई भी मदद के लिए नहीं आया। पिस्टल देख कर पास में खड़े लोग भी भागने लगे,कहीं गोली न चल जाए। पास में मोबाइल की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरा घटनाक्रम कैद हो गया।

पुलिस को देख गाड़ी लेकर हुआ फरार पीड़ित विनोद भागकर पास की रेडलाइट पर तैनात पुलिसकर्मियों को लेकर आए। पुलिस ने जब आरोपी की गाड़ी को रुकवाने का इशारा किया, तो वह रुकने के बजाय तेज रफ्तार में गाड़ी भगा ले गया। हालांकि, यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरों और मोबाइल में कैद हो गई है।