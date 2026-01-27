Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsgurugam cyber city viral video car owner tried to threat store manager aiming gun after mirror touched to his suv
गाड़ी से छू गया मिरर, स्टोर मैनेजर पर कार चालक ने तानी पिस्टल, कोई बचाने भी नहीं आया

गाड़ी से छू गया मिरर, स्टोर मैनेजर पर कार चालक ने तानी पिस्टल, कोई बचाने भी नहीं आया

संक्षेप:

महेंद्रगढ़ के भंदोर ऊंची निवासी विनोद कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह एक निजी कंपनी में बतौर स्टोर मैनेजर के तौर पर काम करता है और गुरुग्राम के सेक्टर-पांच इलाके में रहता है। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी की शाम करीब सवा चार बजे अपने ऑफिस मानेसर से सेक्टर-पांच घर की तरफ जा रहे थे।

Jan 27, 2026 04:38 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम | गौरव चौधरी
share Share
Follow Us on

गुरुग्राम के साइबर सिटी के व्यस्ततम इलाकों में शुमार सदर बाजार के पास गणतंत्र दिवस की शाम एक खौफनाक वारदात सामने आई। महज बाइक का साइड मिरर (शीशा) कार से छू जाने पर एक एमजी हेक्टर कार सवार ने अपनी दबंगई दिखाते हुए स्टोर मैनेजर पर पिस्टल तान दी। इतना ही नहीं, युवक को डराने के लिए आरोपी ने दो बार पिस्टल का हुक भी लोड किया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में सोमवार को सिटी थाने में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

महेंद्रगढ़ के भंदोर ऊंची निवासी विनोद कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह एक निजी कंपनी में बतौर स्टोर मैनेजर के तौर पर काम करता है और गुरुग्राम के सेक्टर-पांच इलाके में रहता है। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी की शाम करीब सवा चार बजे अपने ऑफिस मानेसर से सेक्टर-पांच घर की तरफ जा रहे थे। जब वह सदर बाजार डाकखाना के पास पहुंचे, तो उनकी बाइक का शीशा एक एमजी हेक्टर कार से छू गया।

छाती पर तानी पिस्टल, मोबाइल भी छीना

पीड़ित के अनुसार कार सवार ने तुरंत गाड़ी आगे लगाकर रास्ता रोका और पिछली सीट से कवर में रखी पिस्टल निकाली। आरोपी ने पिस्टल विनोद की छाती पर सटा दी। जब विनोद ने शोर मचाकर जनता को बुलाना चाहा, तो आरोपी ने गाड़ी में बैठकर पिस्टल कॉक कर ली। विनोद ने जब इस पूरी घटना का वीडियो बनाने की कोशिश की, तो आरोपी ने उनका मोबाइल छीनकर पीछे बैठी एक महिला को दे दिया और फोन स्विच ऑफ कर दिया।

शोर मचाने पर कोई बचाने नहीं आया

विनोद पर जब पिस्टल तानी गई तो उसने शोर मचाया। लोगों से मदद की गुहार लगाई गई,लेकिन सब तमाशा देखते रहे। कोई भी मदद के लिए नहीं आया। पिस्टल देख कर पास में खड़े लोग भी भागने लगे,कहीं गोली न चल जाए। पास में मोबाइल की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरा घटनाक्रम कैद हो गया।

पुलिस को देख गाड़ी लेकर हुआ फरार

पीड़ित विनोद भागकर पास की रेडलाइट पर तैनात पुलिसकर्मियों को लेकर आए। पुलिस ने जब आरोपी की गाड़ी को रुकवाने का इशारा किया, तो वह रुकने के बजाय तेज रफ्तार में गाड़ी भगा ले गया। हालांकि, यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरों और मोबाइल में कैद हो गई है।

थाना शहर प्रभारी मदन लाल ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा और आर्म्स एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी कार चालक सेक्टर-चार का रहने वाला है। आरोपी वारदात के बाद से ही फरार है। आरोपी की गिरफ्तार करने के लिए थाना पुलिस के साथ-साथ अपराध शाखा की टीमें तकनीकी सहायता लेकर पकड़ने का प्रयास कर रही है।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Gurugram News Ncr News Gurugram Crime
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।