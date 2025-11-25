Hindustan Hindi News
स्कूल, बैंक, ऑफिस... शहीदी दिवस पर आज दिल्ली में क्या खुला-क्या बंद? पूरी लिस्ट देखिए

स्कूल, बैंक, ऑफिस... शहीदी दिवस पर आज दिल्ली में क्या खुला-क्या बंद? पूरी लिस्ट देखिए

संक्षेप:

गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 25 नवंबर को दिल्ली में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, हालांकि बैंक, परिवहन और अस्पताल जैसी जरूरी सेवाएं सामान्य रूप से खुली रहेंगी।

Tue, 25 Nov 2025 09:12 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में सिखों के नौवें गुरु, गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें 'शहीदी दिवस' के उपलक्ष्य में, 25 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश यानी पब्लिक हॉलिडे घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इस ऐलान से दिल्लीवासियों को श्रद्धा और सम्मान के इस अवसर को मनाने का एक खास मौका मिला है। ऐसे में दिल्ली में आज क्या खुला क्या बंद? आइए बताते हैं।

इससे पहले, मुख्यमंत्री ने 23 से 25 नवंबर तक लाल किले पर आयोजित गुरु तेग बहादुर साहिब की 350वीं शहादत वर्षगांठ के भव्य तीन दिवसीय समारोह में दिल्ली और देश भर के लोगों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। उन्होंने कहा कि यह दिल्ली का सौभाग्य है कि उसे लाल किले पर इतने बड़े आयोजन की मेजबानी करने का अवसर मिला है। उन्होंने हर परिवार से इस समागम में हिस्सा लेने का आग्रह किया था। उनका कहना था, 'दिल्ली सरकार ने 25 तारीख को सार्वजनिक अवकाश भी घोषित कर दिया है ताकि हर कोई इस पर्व को एक साथ मना सके।'

जानिए आज क्या खुला और क्या बंद?

शहीदी दिवस के अवसर पर घोषित इस छुट्टी के दौरान दिल्ली में क्या-क्या सेवाएं प्रभावित होंगी और क्या सामान्य रहेंगी:

  • स्कूल: दिल्ली के सभी सरकारी स्कूल और कुछ निजी स्कूल बंद रहेंगे।
  • सरकारी दफ्तर: दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे।
  • बैंक: भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय अवकाश कार्यक्रम के अनुसार, सभी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मंगलवार (25 नवंबर) को खुले रहेंगे और सामान्य रूप से काम करेंगे।
  • जरूरी सेवाएं: आपातकालीन सेवाएं और सरकारी अस्पताल सामान्य रूप से कार्यरत रहेंगे।
  • परिवहन: दिल्ली मेट्रो, बसें और टैक्सियाँ अपने निर्धारित समय के अनुसार सामान्य रूप से संचालित होंगी।

