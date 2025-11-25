स्कूल, बैंक, ऑफिस... शहीदी दिवस पर आज दिल्ली में क्या खुला-क्या बंद? पूरी लिस्ट देखिए

राजधानी दिल्ली में सिखों के नौवें गुरु, गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें 'शहीदी दिवस' के उपलक्ष्य में, 25 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश यानी पब्लिक हॉलिडे घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इस ऐलान से दिल्लीवासियों को श्रद्धा और सम्मान के इस अवसर को मनाने का एक खास मौका मिला है। ऐसे में दिल्ली में आज क्या खुला क्या बंद? आइए बताते हैं।

इससे पहले, मुख्यमंत्री ने 23 से 25 नवंबर तक लाल किले पर आयोजित गुरु तेग बहादुर साहिब की 350वीं शहादत वर्षगांठ के भव्य तीन दिवसीय समारोह में दिल्ली और देश भर के लोगों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। उन्होंने कहा कि यह दिल्ली का सौभाग्य है कि उसे लाल किले पर इतने बड़े आयोजन की मेजबानी करने का अवसर मिला है। उन्होंने हर परिवार से इस समागम में हिस्सा लेने का आग्रह किया था। उनका कहना था, 'दिल्ली सरकार ने 25 तारीख को सार्वजनिक अवकाश भी घोषित कर दिया है ताकि हर कोई इस पर्व को एक साथ मना सके।'