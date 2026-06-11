गोलीकांड से गुरु रंधावा की मुसीबत! सलमान और लॉरेंस की दुश्मनी पर कहा था पड़ोसियों का झगड़ा
Guru Randhawa Gym Firing Case: आज सुबह दिल्ली में अपने जिम पर गोलीबारी वाली घटना से गुरु रंधावा की मुसीबत बढ़ गई है। दो साल पहले उन्होंने सलमान और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी को पड़ोसियों का झगड़ा कहा था।
Guru Randhawa Gym Firing Case: मशहूर पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा कुख्यात लारेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ गए हैं। आज सुबह दिल्ली में उनके जिम पर अंधाधुंध फायरिंग हुई है, जिसकी जिम्मेदारी लारेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में गैंग ने कथित रूप से दावा किया है कि गुरु रंधावा सलमान खान के कुछ ज्यादा ही करीब हो रहा है। इसको पहले भी समझाया है कि सलमान खान से दूर रहो, ये हमारा दुश्मन है लेकिन ये बात इसको समझ में नहीं आई। जिम पर फायरिंग सिर्फ ट्रेलर है, वेट एंड वॉच। वहीं, इस वारदात से पंजाबी और बॉलीवुड इंडस्ट्री में खौफ पैदा हो गया है।
बता दें कि साल 2024 में मशहूर सिंगर गुरु रंधावा जब अपने मूनराईस इंडिया टूर की शुरुआत मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे थे तो पत्रकारों ने जब उनसे अभिनेता सलमान खान और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बीच चल रहे विवाद पर सवाल पूछा था। तब उन्होंने हंसते हुए इसे पड़ोसियों का झगड़ा बताया था। गुरु ने कहा था कि यह सलमान और बिश्नोई का आपसी मामला है। मुझे इसके पीछे की असली वजह नहीं पता, और न ही मैं उसमें दखल देना चाहता हूं। मैं अपने म्यूजिक और फैंस पर ध्यान केंद्रित करता हूं।
सलमान के करीबियों पर हो रहे हमले
गौरतलब है कि काला हिरण मामले को लेकर लंबे वक्त से लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान के पीछे है। एक्टर को कई बार मारने की धमकी मिल चुकी है। उनके घर के बाहर भी फायरिंग हुई थी, जिसके बाद से ही एक्टर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब बिना सिक्योरिटी के वो नहीं दिखते, लेकिन इसी बीच सलमान खान के करीबियों पर हमले हो रहे हैं। लारेंस बिश्नोई गैंग खुले तौर पर इन हमलों की जिम्मेदारी लेता है।
दस का दम शो से हुई दोनों में दोस्ती
सलमान खान और गुरु रंधावा की दोस्ती तब काफी चर्चा में आई जब गुरु सलमान के टीवी शो 'दस का दम' में शामिल हुए थे। उस शो के दौरान, सलमान खान ने गुरु रंधावा के पुराने दिनों की कई दिलचस्प बातें बताई थीं और प्रशंसकों के साथ उनका गहरा जुड़ाव दिखाया था। इस शो के बाद से दोनों अक्सर कई इवेंट्स में भी दिखे।
सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में धमकी
हमले के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई, जिसमें खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अनिल पंडित ग्रुप से जुड़ा बताने वाले व्यक्ति ने गोलीबारी की जिम्मेदारी लेने का दावा किया। पोस्ट में कहा गया कि गुरु रंधावा को पहले भी सलमान खान से दूरी बनाने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। पोस्ट में गैंग के कथित दुश्मनों को भी खुली धमकी देते हुए कहा गया कि वे कहीं भी छिप जाएं, उनसे जल्द मुलाकात होगी।
इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप भी तेजी से प्रसारित हो रही है। ऑडियो में खुद को अनिल पंडित बताने वाला शख्स दावा करता सुनाई देता है कि फायरिंग का कारण गुरु रंधावा और सलमान खान के बीच बढ़ती नजदीकियां थीं। हालांकि, वायरल पोस्ट और ऑडियो की सत्यता की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।
रिपोर्ट: मोनी देवी
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