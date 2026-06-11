दिल्ली में गुरु रंधावा के जिम पर ताबड़तोड़ फायरिंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी
Guru Randhawa Gym firing: दिल्ली में गुरु रंधावा के जिम पर फायरिंग हुई है। घटना दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके की बताई जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने घटना की जिम्मेदारी ली है।
Guru Randhawa Gym firing: फेमस पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा के दिल्ली स्थित जिम पर फायरिंग हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि घटना आज सुबह की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट से इस वारदात की जिम्मेदारी ली है। घटना दिल्ली के पश्चिमी विहार इलाके की बताई जा रही है।
जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा के दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में जिम पर ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई। बाइक सवार बदमाशों ने जिम पर सात राउंड गोलियां चलाईं और मौके से फरार हो गए। हालांकि इस वारदात में किसी के हताहत होने की खबर नही है लेकिन सुबह सुबह गोलियों की गूंज से इलाके में दहशत फैल गई।
लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली
वारदात के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई, जिसमें कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। एक ऑडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। पुलिस और फोरेंसिक टीमें घटनास्थल की जांच कर रही हैं।
चेहरे को कपड़े से ढके थे बाइक सवार
पश्चिमी दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में 24 आवर्स फिटनेस जिम के बाहर हमलावर सुबह करीब 4 बजे मोटरसाइकिल पर आए और सात राउंड गोलियां चलाने के बाद मौके से भाग गए। गोलियों की आवाज से इलाके में दहशत फैल गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। दिल्ली पुलिस ने जिम के बाहर के विजुअल्स और सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है।
दिल्ली पुलिस ने बयान जारी करते हुए कहा कि 11 जून की सुबह तड़के थाना पश्चिम विहार ईस्ट में 24 आवर्स फिटनेस जिम, पुष्कर एन्क्लेव, पश्चिम विहार, दिल्ली में फायरिंग की घटना संबंधी एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी। शुरुआती जांच में यह पुष्टि हुई है कि चेहरे को कपड़े से ढके हुए बाइक सवार दो अज्ञात व्यक्तियों ने जिम के शीशों पर कुछ राउंड फायरिंग की। इस घटना में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। स्थानीय पुलिस और जिला पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। आरोपियों की पहचान, उनकी तलाश और जल्द गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं।
सलमान खान से दूर रहने की हिदायद
इस वारदात के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आया, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अनिल पंडित ग्रुप ने कथित तौर पर गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है। इस में लिखा गया है कि जय महाकाल, जय श्री राम। राम राम सभी भाईयों को। जो आज ये 24 आवर्स फिटनेस दिल्ली गुरु रंधावा की जिम पर जो फायरिंग गुई है, वो मैंने अनिल पंडित यूएसए और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने की है। ये सलमान खान के कुछ ज्यादा ही करीब हो रहा था। इसको पहले भी समझाया था कि इससे दूर रहो ये हमारा दुश्मन है, लेकिन इसको समझ नहीं आई और जितने भी हमारे दुश्मन हैं वो किसी भी कोने में छुप जाए जल्दी ही सबसे मुलाकात होगी। वेट एंड वॉच।
वायरल पोस्ट और ऑडियो की जांच कर रही दिल्ली पुलिस
वहीं, एक ऑडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस ऑडियो में खुद को बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताने वाला अनिल पंडित नामक व्यक्ति कथित रूप से यह कहता सुनाई दे रहा है कि गुरु रंधावा के जिम पर फायरिंग इसलिए कराई गई क्योंकि उनकी अभिनेता सलमान खान से नजदीकियां बढ़ रही थीं और सलमान खान गैंग का दुश्मन है। हालांकि वायरल पोस्ट और ऑडियो की प्रामाणिकता की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस ऑडियो और सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में दिल्ली पुलिस का कहना है कि वे इस दावे की सच्चाई की पुष्टि कर रहे हैं और हमले के पीछे के मकसद की जांच कर रहे हैं। जबरन वसूली, गैंग की आपसी रंजिश और निजी दुश्मनी समेत सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों का पता लगाने की कोशिशें जारी हैं।
रिपोर्ट: मोनी देवी
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