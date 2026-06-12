गुरु रंधावा वाले जिम पर ताबड़तोड़ फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुए हमलावर; देखें VIDEO
दिल्ली के पश्चिम विहार में गुरु रंधावा से जुड़े इस जिम में अज्ञात हमलावरों ने कम से कम 7 गोलियां चलाईं। इनमें से एक गोली जिम के शीसे के गेट पर लगी। गोलीबारी कर हमलावर मौके से फरार हो गए।
दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में मशहूर पंजाबी गायक गुरु रंधावा से जुड़े जिम पर गुरुवार को फायरिंग की गई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अनिल पंडित ग्रुप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट और ऑडियो संदेश के माध्यम इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार दो बदमाशों ने जिम पर गोलीबारी की। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें दोनों तेज रफ्तार में बाइक पर जाते नजर आ रहे हैं। वहीं एक तस्वीर में दोनों फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे। बाहरी दिल्ली के डीसीपी विक्रम सिंह ने बताया कि गोलीबारी पश्चिम विहार के पुष्कर एन्क्लेव स्थित 24 एचएस फिटनेस जिम पर की गई।
सात गोलियां चलाईं और फरार हो गए
अधिकारियों ने बताया कि यह जिम राजौरी गार्डन के रहने वाले दो लोगों का है, जबकि गुरु रंधावा 'ब्रांड एंबेसडर' के तौर पर इससे जुड़े हैं। पुलिस ने बताया कि पश्चिम विहार पूर्व थाने में इस घटना के बारे में फोन से सूचना दी गई। शुरुआती जांच से पता चला है कि मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात लोग वहां पहुंचे और जिम के कांच के हिस्से पर कई गोलियां चलाने के बाद भाग गए। पुलिस ने बताया कि कम से कम सात गोलियां चलाई गईं, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। एक गोली जिम के शीशे के गेट पर लगी, जबकि मौके से कारतूस के खाली खोखे बरामद हुए हैं।
घटना के बाद स्थानीय पुलिस टीम, स्पेशल स्टाफ के कर्मी और जिला पुलिस की अन्य टीमें मौके पर पहुंचीं और जांच शुरू की। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने घटनास्थल की जांच की। गोलीबारी के तुरंत बाद, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अनिल पंडित ग्रुप से जुड़े एक सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट किया गया। इस ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए आरोप लगाया कि गुरु रंधावा ने गैंग की पिछली चेतावनियों के बावजूद बॉलीवुड के एक अभिनेता के साथ करीबी संबंध बनाए रखे हैं। इस पोस्ट में गायक और गिरोह के दूसरे कथित दुश्मनों को भी धमकी दी गई है कि वे चाहे कहीं भी छिप जाएं, उन्हें निशाना बनाया जाएगा। पुलिस ने कहा कि वे इस पोस्ट की सच्चाई की जांच कर रहे हैं।
गैंगस्टर अनिल पंडित ने करवाया हमला?
पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल एक वॉयस संदेश भी सामने आया है जिसमें अनिल पंडित होने का दावा करने वाला एक शख्त कथित तौर पर कह रहा है, हमने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि वह दूर रहे क्योंकि वह हमारा दुश्मन है। वह नहीं समझा। हमारे सभी दुश्मन, चाहे वे कहीं भी छिपे हों, जल्द ही हमसे मिलेंगे। पुलिस सोशल मीडिया पोस्ट और ऑडियो क्लिप दोनों की प्रामाणिकता की पुष्टि कर रही है। पुलिस सूत्रों ने कहा कि मैसेज में आवाज का मिलान गैंगस्टर अनिल पंडित की आवाज के सैंपल से करने की कोशिश की जा रही है।
जांचकर्ताओं के अनुसार, हमला फिलहाल रंगदारी के बजाय प्रतिद्वंद्विता से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, हालांकि हर एंगल की जांच की जा रही है। आरोपियों का जल्द से जल्द पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। पुलिस ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।
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अदिति शर्मा
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