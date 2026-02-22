Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

8 साल में 18 करोड़ की ठगी, फरीदाबाद के शख्स ने कर्मचारियों संग मिलकर कंपनी को ऐसे लगाया चूना

Feb 22, 2026 01:07 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
share Share
Follow Us on

गुरुग्राम पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW)-II ने एक बड़े कॉर्पोरेट घोटाले का खुलासा करते हुए फरीदाबाद के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके ऊपर 8 सालों में 18.5 करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप है।

8 साल में 18 करोड़ की ठगी, फरीदाबाद के शख्स ने कर्मचारियों संग मिलकर कंपनी को ऐसे लगाया चूना

गुरुग्राम पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW)-II ने एक बड़े कॉर्पोरेट घोटाले का खुलासा करते हुए फरीदाबाद के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने कंपनी के अंदरूनी कर्मचारियों के साथ मिलकर 8 सालों तक फर्जी वेंडर और नकली बिलों के जरिए करीब 18.5 करोड़ रुपये की हेराफेरी की।

करोड़ों की ठगी करने वाला कौन

पुलिस ने आरोपी का नाम गौरव ढींगरा बताया है। उसकी उम्र करीब 37 साल है। वह एनआईटी फरीदाबाद का रहने वाला है और बीबीए की पढ़ाई की है। पुलिस ने उसे गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई सेक्टर-37 थाने में दर्ज शिकायत के आधार पर की गई। शिकायत Kawasaki Robotics Private Limited के प्रतिनिधि ने मई 2025 में दर्ज कराई थी। कंपनी गुरुग्राम के खांडसा क्षेत्र में स्थित है और रोबोटिक्स व ऑटोमेशन से जुड़ी सर्विस प्रदान करती है।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में भाजपा विधायक के समर्थकों ने अधिकारी को ऑफिस में घुसकर पीटा- VIDEO
ये भी पढ़ें:राजस्थान की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, 242760 नाम हटाए गए, जानिए कितने लाख नाम जुड़े

फर्जी इनवॉइस, फर्जी वेंडर और कर दिया कांड

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक- शिकायत में आरोप लगाया गया कि 2015 से 2023 के बीच कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने अपनी पोजीशन का दुरुपयोग करते हुए काल्पनिक वेंडर बनाए। फिर फर्जी इनवॉइस तैयार किए और बिना किसी सर्विस दिए करोड़ों रुपये के अपने या अपने सहयोगियों के बैंक खातों में रुपये ट्रांसफर कराए।

फर्जीवाड़े का ऐसे हुआ खुलासा

जांच के दौरान EOW-II ने तकनीकी सहायता और पुलिस डेटाबेस की मदद से संदिग्ध लेनदेन का पता लगाया। पुलिस के मुताबिक, कुल 185047513 रुपये ‘ढींगरा एंटरप्राइजेज’ से जुड़े बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ढींगरा ने कंपनी के कर्मचारी लविश के साथ मिलकर ‘ढींगडा एंटरप्राइज’ नाम से फर्जी फर्म बनाई और उससे जुड़े तीन बैंक खाते खुलवाए। लविश ने कंपनी में वेंडर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कराई, जिससे भुगतान सीधे फर्जी खातों में जाता रहा।

ये भी पढ़ें:सदन में भाजपा नेता औकात पूछते, सड़क पर भाजपा के गुंडे सिर फोड़ते; जीतू पटवारी
ये भी पढ़ें:MP में साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़, 20 गिरफ्तार; 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त

2 दिन की रिमांड पर भेजा गया

अधिकारियों के मुताबिक, इस घोटाले के एवज में ढींगरा को करीब 5 लाख रुपये मिले। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर दो दिन की रिमांड हासिल की है। रिमांड के दौरान अन्य संभावित आरोपियों की पहचान, ठगी की रकम का पता लगाने और संबंधित दस्तावेज बरामद करने की कार्रवाई की जाएगी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Ncr News Crime News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।