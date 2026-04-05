गुरुग्राम में हैरियर ने बाइक टैक्सी को रौंदा, पीड़ितों को तड़पता छोड़ पैदल ही भागे; दो की मौत
क्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर सवार दोनों युवक 15 से 20 फीट दूर जा गिरे और उन्हें गंभीर चोटें आईं। यह नहीं स्कूटर दो हिस्सों में टूट गया और उसके पुर्जे 100 मीटर तक बिखर गए।
गुरुग्राम सेक्टर 57 स्थित धर्म मार्ग पर एक एसयूवी कार ने बाइक टैक्सी को टक्कर मार दी। इस एक्सीडेंट में 26 वर्षीय बाइक टैक्सी राइडर और 24 वर्षीय पैसेंजर की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की पहचान बिहार के मोतिहारी निवासी रितिक कुमार के रूप में हुई है जो कि सेक्टर 17 में रह रहा था और कॉलेज छात्र कार्तिक सुरेश के रूप में हुई है और वह सेक्टर 60 में रह रहा था।
यह हादसा 'द लीजेंड सोसाइटी' के एंट्री गेट के पास रात 2 बजे से 2:30 बजे के बीच हुआ, जब कार्तिक अपने दोस्त की जन्मदिन की पार्टी से घर लौट रहा था। पुलिस ने बताया कि उसने बाइक टैक्सी बुक की थी और वह अपने घर से करीब चार किलोमीटर दूर था, तभी उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक काली टाटा हैरियर ने स्कूटर को टक्कर मार दी। हैरियर कार गलत दिशा में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से धर्म मार्ग पर थी, पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हैरियर में दो लोग सवार थे।
स्कूटर दो हिस्सों में टूट गया
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर सवार दोनों युवक 15 से 20 फीट दूर जा गिरे और उन्हें गंभीर चोटें आईं। यह नहीं स्कूटर दो हिस्सों में टूट गया और उसके पुर्जे 100 मीटर तक बिखर गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्कूटर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। वहीं कार सवार पीड़ितों की मदद किए बिना पैदल ही भाग गए।
उन्होंने कहा, ‘कुछ राहगीरों ने पीड़ितों को देखा और पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचना दी, जिसके बाद सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन से पुलिस मौके पर पहुंची। स्थिति को देखते हुए, प्राइवेट एंबुलेंस बुलाई गई और उन्हें दो अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया।’
बाइक सवार दोनों युवकों की मौत
रितिक कुमार को सेक्टर 51 के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे मृत घोषित कर दिया गया। वह दिन में एक प्राइवेट फर्म में काम करता था और रात में बाइक टैक्सी चलाता था। सुरेश को सेक्टर 10ए स्थित सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान एक घंटे के भीतर ही उसकी भी मौत हो गई।
कार सवार नशे में थे या नहीं गिरफ्तारी के बाद पता चलेगा
गुरुग्राम पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी संदीप तुरान ने बताया कि दोनों वाहन जब्त कर लिए गए हैं और कार चालक को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा, 'सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 और 281 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। गिरफ्तारी के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि दुर्घटना के समय चालक नशे में था या नहीं, लेकिन कार से कोई शराब या कोई संदिग्ध पदार्थ बरामद नहीं हुआ है।
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