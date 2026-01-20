स्पा में महिला का दो दोस्तों ने किया गैंगरेप, वीडियो बना वायरल करने की दी धमकी; फरार

संक्षेप: पुलिस ने बताया कि महिला पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर की रहने वाली है और गुरुग्राम के सेक्टर 39 में किराए के मकान में रहती है। आरोपी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। उनमें से एक गुरुग्राम के सेक्टर 40 में रहता है और स्पा सेंटर में मैनेजर के रूप में काम करता है।

गुरुग्राम में दिल्ली की एक 29 वर्षीय महिला के साथ स्पा में गैंगरेप का मामला सामने आया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया है, जो फिलहाल फरार हैं। महिला का आरोप है कि सेक्टर 45 में स्थित एक स्पा में खाने में नशीला पदार्थ मिलाने के बाद उसके साथ गैंगरेप को अंजाम दिया गया।

पुलिस के मुताबिक, यह घटना 13 जनवरी की है और महिला ने रविवार को शिकायत दर्ज की है। महिला का आरोप है कि उसका गैंगरेप करने वालों ने कथित तौर पर वीडियो भी रिकॉर्ड की थी और उसे धमकी दी थी कि अगर किसी को इस बारे में बताया तो वे वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे।

पुलिस ने बताया कि महिला पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर की रहने वाली है और गुरुग्राम के सेक्टर 39 में किराए के मकान में रहती है। आरोपी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। उनमें से एक गुरुग्राम के सेक्टर 40 में रहता है और एक स्पा सेंटर में बतौर मैनेजर के पद पर काम करता है।

बाइक पर लेने आया और फिर स्पा सेंटर ले गया महिला ने पुलिस को बताया है कि दोनों आरोपियों में से एक के साथ वे तीन महीने से रिलेशनशिप में है। आरोपी ने मंगलवार रात उससे मिलने के लिए कहा था। रात 11 बजे वह उसे बाइक पर लेने आया और फिर स्पा सेंटर ले गया। स्पा में उसका एक दोस्त पहले से मौजूद था। स्पा बंद था लेकिन चाबियां उसके पास थीं। महिला के मुताबिक उसे कुछ स्नैक्स और सॉफ्ट ड्रिंक दी गई। महिला को शक है कि खाने में नींद की दवा मिलाई गई थी, क्योंकि उसके बाद उसे नींद आने लगी थी।