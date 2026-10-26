गुरुग्राम में इन जगह पर लगाई जाएंगी 2,480 स्ट्रीट लाइटें, आपके यहां भी अंधेरा? निगम में मांगी जानकारी
गुरुग्राम नगर निगम शहर में 2,480 स्ट्रीट लाइट लगाने की तैयारी में है। ये स्ट्रीट लाइट शहर की 19 मुख्य सड़कों पर लगाई जाएंगी जिससे अंधेरे के कारण होने वाले सड़क हादसो में कमी आने की उम्मीद है।
गुरुग्राम में अंधेरे के वजह से होने वाले सड़क हादसों को कम करने के लिए गुरुग्राम नगर निगम 2,480 स्ट्रीट लाइट लगाने की तैयारी में है। ये स्ट्रीट लाइट शहर की 19 मुख्य सड़कों पर लगाई जाएंगी। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारी के मुताबिक स्ट्रीट लाइट लगाने का काम दो चरणों में होगा। पहले चरण में 2,050 स्ट्रीट लाइट फुटपाथ पर लगाई जाएंगी और दूसरे चरण में 430 लाइट सेंट्रल वर्ज पर लगाई जाएंगी।
निगम ने कहा है कि लाइटें लगने के बाद पैदल चलने वाले राहगीरों के साथ-साथ ही सड़क पर वाहन चलाने वालों को रात में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेदांता रोड के फुटपाथ पर लाइटें लगाने का काम पूरा कर लिया गया है।
किन सड़कों की फुटपाथ पर लगेंगी लाइटें?
शहर की कई प्रमुख सड़कें इस लाइटिंग प्रोजेक्ट में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि हुडा सिटी सेंटर से सिग्नेचर चौक, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और बख्तावर सिंह चौक तक के रास्तों पर फुटपाथ लाइटें लगाई जाएंगी। बख्तावर सिंह चौक से मेदांता ट्रैफिक लाइट तक, हीरो होंडा चौक से बख्तावर सिंह चौक तक, मेफील्ड गार्डन और एसपीआर रोड को जोड़ने वाला रास्ता, सोहना रोड पर स्थित पार्क हॉस्पिटल से मेफील्ड गार्डन तक और धर्म मार्ग पर भी लाइटें लगाई जाएंगी।
सेंट्रल वर्ज पर लाइटें
अधिकारियों के मुताबिक इसके साथ-साथ सेक्टर डिवाइडिंग रोड 45-46, 45-53, 51-52-57, 53-56, 44-52, 51-52, 45-48, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी रोड और 51-46 के सेंट्रल वर्ज पर लाइटें लगाने का काम किया जाएगा।
आप भी जानते हैं ऐसी जगह तो निगम को बताएं
नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे इसी तरह ऐसी अन्य सड़कों की भी जानकारी दें जहां रात के समय रोशनी की भारी कमी रहती है और जो पहले चरण में शामिल नहीं हैं। प्राप्त सुझावों के आधार पर इन सड़कों को दूसरे चरण में शामिल करने के लिए विचार किया जाएगा।
सार्वजनिक जगहों पर पान या गुटखा थूकने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा
गुरुग्राम नगर निगम ने स्वच्छता नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू या च्युइंग गम थूकने वालों पर जुर्माना लगाने की घोषणा की है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी थी। एक अधिसूचना के अनुसार, एमसीजी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सार्वजनिक जगहों, जैसे कि सड़कों, फुटपाथों, सार्वजनिक पार्कों, बाजारों, बस स्टॉप और सरकारी परिसरों में थूकना मना है।
अधिकारियों ने बताया कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को 'हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994' और स्वच्छता से जुड़े संबंधित उप-नियमों के तहत दंड (चालान) का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर च्युइंग गम फेंकना भी गंदगी फैलाने के दायरे में आएगा। अधिकारियों ने कहा कि जुर्माने की रकम (चालान) तय की जाएगी।
(पीटीआई और भाषा के इनपुट के साथ)
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