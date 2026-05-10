सावधान! गुरुग्राम में आधा दर्जन कार के टायर-रिम उड़ा ले गए चोर, ईंटों के सहारे छोड़ा

सावधान! गुरुग्राम में आधा दर्जन कार के टायर-रिम उड़ा ले गए चोर, ईंटों के सहारे छोड़ा
चारों टायर और रिम चोरी कर लेने के बाद चोरों ने कार को उसी पोजिशन में खड़े रखने के लिए ईंटों का सहारा लिया ताकि टायर निकलने के बाद गाड़ी गिरे नहीं और कोई आवाज न हो। चोरी की गई गाड़ियों में ब्रेजा (Brezza) और विक्टर (Victoris) जैसे लोकप्रिय मॉडल शामिल हैं।
गुरुग्राम के सेक्टर-93 से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां शातिर चोरों ने शुक्रवार की रात 6 गाड़ियों के टायर और रिम चोरी कर लिए। चोरों ने वारदात को इतनी सफाई से अंजाम दिया कि आसपास के लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। पुलिस के मुताबिक, सुबह जब लोग सोकर उठे, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सड़क किनारे खड़ी उनकी महंगी गाड़ियां टायर के बजाय ईंटों के सहारे खड़ी थीं।
चारों टायर और रिम चोरी कर लेने के बाद चोरों ने कार को उसी पोजिशन में खड़े रखने के लिए ईंटों का सहारा लिया ताकि टायर निकलने के बाद गाड़ी गिरे नहीं और कोई आवाज न हो। चोरी की गई गाड़ियों में ब्रेजा और विक्टोरिस जैसे लोकप्रिय मॉडल शामिल हैं।
400 से 500 की दूरी पर ही पुलिस स्टेशन
हैरानी की बात यह है कि यह घटना सेक्टर-93 पुलिस स्टेशन से महज 400 से 500 की दूरी पर ही अंजाम दी गई। इलाके में बढ़ती चोरी की घटनाओं से परेशान लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है।एरिया में रहने वाले लोगों का कहना है कि इलाके में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लोग रात में पुलिस की निगरानी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
टायर चोरी के मामलों में तेजी आई
पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल मामले की जांच कर रही है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि चोरों की पहचान और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए वे आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाल रहे हैं। गुरुग्राम में पिछले कुछ महीनों में टायर चोरी के मामलों में तेजी आई है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इन शातिर चोरों तक कब तक पहुंच पाती है या फिर जनता इसी तरह असुरक्षित महसूस करती रहेगी।
टायर चोरी की घटनाएं सामने आती रहती हैं
रिम समेत टायर चोरी की घटनाएं सामने आती रहती हैं। एनसीआर में पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें चोरों ने इसी शातिर तरीके से लोगों की महंगी गाड़ियों के टायर को ही नहीं बल्कि रिम को भी चोरी कर लिया। ये चोर अपने साथ हाइड्रोलिक जैक और ईंटें लेकर चलते हैं। कुछ ही मिनटों में गाड़ी को उठाकर उसके चारों टायर खोल लिए जाते हैं और बैलेंस बनाए रखने के लिए नीचे ईंटें लगा दी जाती हैं ताकि गाड़ी झुककर आवाज न करे। टायर और रिम चोरी के इन गिरोह में ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है जिन्हें टायरों को तेजी से खोलने की महारत हासिल होती है।
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