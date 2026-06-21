'मेरा मुंह तोड़ दिया'… गुरुग्राम में स्कॉर्पियो सवार छात्रों ने युवक को डंडों से पीटा, पुलिस ने चंद घंटों में उतारी धौंस
गुरुग्राम में एक शख्स को स्कॉर्पिय सवार दो छात्रों ने जमकर पीटा। इस दौरान उसकी कार के शीशे भी तोड़ डाले। पीड़ित शख्स ने तुरंत घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इसके बाद पुलिस ने चंद घंटों में दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
साइबर सिटी गुरुग्राम में रोड रेज का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां बीबीए के दो छात्रों ने दिनदहाड़े एक शख्स के साथ जमकर मारपीट की और उसकी कार को भी काफी नुकसान पहुंचाया। दोनों छात्र स्कॉर्पियों में सवार थे जबकि पीड़ित शख्स एमजी विंडसर कार में सवार था।
आरोपियों ने शिकायतकर्ता की कार को ओवरटेक करके जबरन बीच रास्ते में रुकवा दिया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उन्हें साइड नहीं दी थी। आरोपियों ने डंडों के जरिए शिकायतकर्ता की कार के शीशे चकनाचूर कर दिए। हिंसक हमले और शीशों के टूटने से कार सवार को चोटें लगीं। इस दौरान पीड़ित शख्स लोगों से मदद की गुहार लगाता रहा मगर किसी ने भी मदद का हाथ आगे नहीं बढ़ाया और आरोपी मौके से बेखोफ निकल गए।
कहासुनी हुई और बाद में वे हिंसक हो गए
विंडसर कार चला रहे शख्स ने रास्ता नहीं दिया तो दोनों छात्र आगबबूला हो गए। इस दौरान दोनों छात्रों की शख्स के साथ कहासुनी हुई और बाद में वे हिंसक हो गए। मामला सोहना रोड और राजीव चौक के बीच का है। आरोपियों की पहचान पर्थ और पारस के रूप में हुई है और दोनों 22 साल के हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद दोनों छात्रो को गिरफ्तार कर लिया गया है।
शिकायकर्ता ने खुद बनाया घटना का वीडियो
विंडसर चला रहे शख्स का आरोप है कि छात्रों ने डंडों से पीटा जिससे उन्हें काफी चोटें आई हैं। शख्स ने इस दौरान अपने ऊपर हुए हमले का वीडियो बना लिया। वीडियो में उन्हें ये कहते हुए सुना जा सकता है कि ‘क्यों कर रहे हो ऐसा? ये क्या किया आपने? मेरा मुंह तोड़ दिया।’
वहीं एक अन्य वीडियो में पीड़ित ने कहा ‘रोड रेज की हदें पार हो चुकी हैं। मैं राजीव चौक जा रहा था और मैंने स्कॉर्पियो को रास्ता नहीं दिया तो उन्होंने डंडों से मेरी गाड़ी पीछे से तोड़ी और फिर आगे से तोड़ी। हमें इन गुंडों के खिलाफ एक्शन लेना होगा।’
सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल
सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी सेक्टर 48 में रहते हैं और उनकी स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों को स्कॉर्पियों के सामने ही घुटने पर बिठाया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
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