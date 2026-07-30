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Gurgaon News: शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, गर्भपात और ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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Gurgaon News: शर्मनाक: गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। शादी का झूठा आश्वासन देकर एक युवती का लगातार यौन शोषण करने, जबरन गर्भपात कराने और अश्लील फोटो बनाकर ब्लैकमेल करने

Gurgaon News: शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, गर्भपात और ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज

Gurgaon News: गुरुग्राम, गौरव चौधरी। शादी का झूठा आश्वासन देकर एक युवती का लगातार यौन शोषण करने, जबरन गर्भपात कराने और अश्लील फोटो बनाकर ब्लैकमेल करने का गंभीर मामला सामने आया है। सेक्टर-29 थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर तीन आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म, धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी समेत विभिन्न धाराओं में आपराधिक मामला दर्ज किया है।

मामले का विवरण

सुशांत लोक-एक निवासी पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि उसकी जान पहचान एक युवक से हुई थी। उसके बाद आरोपी ने एक जनवरी से एक दिसंबर 2017 के दौरान सेक्टर-29 इलाके में आरोपी ने उससे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। आरोप है कि इस दौरान आरोपी और उसके साथियों ने पीड़िता का मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न किया।

पीड़िता के आरोप

पीड़िता के अनुसार झांसे में रखकर उसका यौन शोषण किया गया, गर्भवती होने पर जबरन उसका गर्भपात कराया गया और उसकी अश्लील तस्वीरें खींचकर ब्लैकमेल भी किया गया। पीड़िता को विरोध करने पर मारपीट की गई और जान से मारने की धमकियां भी दी गईं।

पुलिस कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए सेक्टर-29 थाना पुलिस ने बुधवार को मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले में साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

प्रश्नोलोक

इस मामले में कितने आरोपियों के खिलाफ शिकायत की गई है?
इस मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ शिकायत की गई है।
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