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Gurgaon News: निर्माणाधीन सोसाइटी से गिरने से मजूदर की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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Gurgaon News: सोहना सेक्टर-35 में निर्माणाधीन एलआईडी सोसाइटी की दूसरी मंजिल से गिरने से 35 वर्षीय मजदूर नरेन्द्र की मौत हो गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसने उसे अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों को सूचना दी गई है और पोस्टमार्टम के लिए शव को रखवा दिया गया है।

Gurgaon News: निर्माणाधीन सोसाइटी से गिरने से मजूदर की मौत

Gurgaon News: सोहना, संवाददाता। सोहना सेक्टर-35 में निर्माणाधीन एलआईडी सोसाइटी की दूसरी मंजिल से नीचे गिरने पर मजूदर की मौत हो गई। मृतक के शव को भोंडसी थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल सोहना में रखवा दिया है। सेक्टर-35 में एलआईडी सोसाइटी में निर्माण कार्य चल रहा है। बुधवार-गुरुवार की देर रात समय करीब डेढ़ बजे सोसाइटी की दूसरी मंजिल पर बिहार मूल का 35 वर्षीय मजदूर नरेन्द्र सो रहा था। आचनक से सोसाइटी निर्माणाधीन भवन के पास यहा पर तैनात सुरक्षा कर्मी को जोरदार आवाज सुनाई दी। सुरक्षा कर्मी अन्य साथी को लेकर आवाज की तरफ गया। जहा पर मजदूर जमीन पर पड़ा हुआ था और उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी।

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जिसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को 112 नंबर पर दी। सूचना मिलने पर घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने मजदूर को सोहना नागरिक अस्पताल के आपातकाल वार्ड में लेकर पहुंची। जहां पर डॉक्टरों ने नरेन्द्र को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए शव गृह में रखवा दिया। मृतक मजदूर के परिजन बिहार में रहते है। जिन्हें फोन के माध्यम से सूचना दे दी गई है। परिजनों के आने के बाद मृतक मजदूर के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा।

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