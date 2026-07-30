Gurgaon News: जेड चौक पर इफको चौक से आरडी सिटी की तरफ अंडरपास बनेगा

Gurgaon News: - जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की मंजूरी के बाद टेंडर जारी किया- जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की मंजूरी के बाद टेंडर जारी किया

Gurgaon News: इफको चौक से आरडी सिटी कॉलोनी की तरफ तीन-तीन लेन का बनेगा, 55 करोड़ की लागत आएगी, कार्यकारी अधिकारी की मंजूरी के बाद टेंडर होगा गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के समीप जेड चौक पर करीब 55 करोड़ रुपये की लागत से अंडरपास का निर्माण किया जाएगा। इफको चौक से आरडी सिटी कॉलोनी की तरफ तीन-तीन लेन का यह अंडरपास बनाया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि इसके बनने के बाद इस चौराहे पर यातायात जाम की समस्या का समाधान हो जाएगा。

अंडरपास निर्माण की योजना जेड चौक पर रोजाना करीब एक लाख वाहनों का आवागमन होता है। पिछले साल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जीएमडीए की बैठक में इस चौक पर अंडरपास निर्माण की योजना को मंजूरी प्रदान की थी। मंजूरी मिलने के बाद जीएमडीए के अधिकारी इस अंडरपास के निर्माण का डिजाइन तैयार कर रहे थे। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के बाद इस अंडरपास के निर्माण का टेंडर जारी कर दिया है। टेंडर आवंटन के बाद इस अंडरपास का निर्माण डेढ़ साल के अंदर कर दिया जाएगा。

भविष्य में यातायात की स्थिति मौजूदा समय में इस चौक पर मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन है। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो का एक स्टेशन भी मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के सामने प्रस्तावित है। इसके अलावा गुरुग्राम से फरीदाबाद होते हुए नोएडा की तरफ जा रही नमो भारत ट्रेन भी इस चौराहे से होकर निकलेगी। ऐसे में इस चौराहे पर वाहनों की संख्या भविष्य में और अधिक बढ़ने की उम्मीद है।

अंडरपास के निर्माण की विशेषताएँ जीएमडीए की योजना के मुताबिक इस अंडरपास को दोनों तरफ तीन-तीन लेन का बनाया जाएगा। बारिश के मौसम में जलभराव से बचाने के लिए अंडरपास में वर्षा जल संचयन प्रणाली विकसित की जाएगी। स्ट्रीट लाइट के सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इस अंडरपास के बाहर की तरफ भी तीन-तीन लेन की सर्विस रोड होगी। यह चौराहा 12 लेन का बन जाएगा। सिग्नेचर टावर या सुभाष चौक की तरफ आ रहे वाहन चालकों को गोल्फ कोर्स रोड, गोल्ड सूक या इफको चौक की तरफ आवागमन में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। यह अंडरपास करीब सवा किमी लंबा है।

यातायात की समस्या का समाधान इस चौक पर मौजूदा समय में सिटी बस और ऑटो स्टेंड नहीं है। ऐसे में यह सड़क पर खड़े होकर सवारियां भरते हैं। इस वजह से यातायात जाम की समस्या बनती है। दावा किया जा रहा है कि अंडरपास बनने के बाद यह दिक्कत नहीं आएगी।

कोट :-

जेड चौक पर अंडरपास निर्माण का टेंडर जारी कर दिया है। टेंडर आवंटन के बाद इसको डेढ़ साल की समयावधि में बना दिया जाएगा।

- अमित गोदारा, कार्यकारी अभियंता, जीएमडीए