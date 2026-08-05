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Gurgaon News: यातायात पुलिस को प्रशिक्षण दिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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Gurgaon News: गुरुग्राम। यातायात पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त सत्यपाल यादव ने बुधवार को यातायात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया।

Gurgaon News: यातायात पुलिस को प्रशिक्षण दिया

Gurgaon News: गुरुग्राम। यातायात पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त सत्यपाल यादव ने बुधवार को यातायात पुलिस के लिए प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया। इसमें 50 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। उन्हें यातायात चुनौतियों से निपटने, सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने, अनुशासन, जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

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