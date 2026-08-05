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Gurgaon News: संशोधित :- 10 लाख रुपये के यातायात चालान पर स्कूटी जब्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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Gurgaon News: गुरुग्राम। यातायात पुलिस ने राजीव चौक पर एक स्कूटी को जब्त किया है। इस स्कूटी पर 96 चालान थे, जो 10 लाख रुपये के थे। मंगलवार को जोनल अधिकारी एएसआई विज

Gurgaon News: संशोधित :- 10 लाख रुपये के यातायात चालान पर स्कूटी जब्त

Gurgaon News: गुरुग्राम, दीपक आहूजा। यातायात पुलिस ने राजीव चौक पर एक स्कूटी को जब्त किया है। इस स्कूटी पर 96 चालान थे, जो 10 लाख रुपये के थे। मंगलवार को जोनल अधिकारी एएसआई विजय सिंह ने इस स्कूटी को जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक नाकाबंदी में पुलिस ने जांच के लिए इस स्कूटी को रूकवाया था। चालक से दस्तावेज मांगे गए तो वह नहीं दिखा सका। जब इसकी जांच की गई तो पाया कि इस स्कूटी पर 10 लाख रुपये के 96 चालान बाकी हैं। यह चालान बिना हेलमेट वाहन चलाने, बिना इंश्योरेंस, बिना पीयूएस आदि के हैं।

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