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Gurgaon News: गलत पार्किंग पर वाहनों के चालान किए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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Gurgaon News: गुरुग्राम। यातायात पुलिस ने सड़क पर वाहन की पार्किंग करने के आरोप में पांच हजार से अधिक वाहन चालकों पर करीब 48 लाख रुपये का जुर्माना किया है। यातायात

Gurgaon News: गलत पार्किंग पर वाहनों के चालान किए

Gurgaon News: गुरुग्राम। यातायात पुलिस ने सड़क पर वाहन की पार्किंग करने के आरोप में पांच हजार से अधिक वाहन चालकों पर 48 लाख रुपये का जुर्माना किया। यातायात पुलिस के मुताबिक गलत पार्किंग की वजह से यातायात जाम की स्थिति बनती है। सड़क किनारे, मुख्य मार्गों, चौराहों, नो पार्किंग जोन में वाहनों को खड़ा नहीं करने की सलाह दी गई।

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