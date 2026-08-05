Gurgaon News: सिविल इंजीनियरिंग की कमी से सिरहौल बॉर्डर पर यातायात जाम लग रहा

Gurgaon News: गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली-जयपुर हाईवे स्थित सिरहौल बॉर्डर पर सिविल इंजीनियरिंग की कमी की वजह रोजाना सुबह और शाम के समय लंबा यातायात जाम लग

Gurgaon News: गुरुग्राम, दीपक आहूजा। दिल्ली-जयपुर हाईवे स्थित सिरहौल बॉर्डर पर सिविल इंजीनियरिंग की कमी की वजह रोजाना सुबह और शाम के समय लंबा यातायात जाम लगता है। इस जाम को पार करने में वाहन चालकों को 30 से 45 मिनट तक का समय लग जाता है। गुरुग्रामवासियों की मांग पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सिरहौल बॉर्डर से फरवरी, 2014 में टोल प्लाजा को हटा दिया था। इस टोल प्लाजा को 32 लेन का तैयार किया था। दोनों तरफ 16-16 लेन थी। टोल प्लाजा हटने के बाद गुरुग्राम के शंकर चौक की तरफ से चार लेन में वाहन आते हैं, जो सिरहौल टोल प्लाजा के समीप आगे निकलने की होड़ में इधर-उधर फैल जाते हैं। राजौकरी के समीप इस हाईवे की चौड़ाई कम हो जाती है। 16 लेन से आ रहे वाहन चालकों को चार लेन में प्रवेश करना पड़ता है। गुरुग्राम-दिल्ली बॉर्डर पर यातायात जाम का सबसे बड़ा कारण यह माना जा रहा है। कुछ इस तरह की स्थिति दिल्ली से गुरुग्राम के समय आते समय बनती है।

यातायात समस्या के समाधान हालांकि यातायात पुलिस ने यातायात जाम की समस्या को कम करने के लिए गुरुग्राम की तरफ लेन डिवाइडिंग की है। सिरहौल बॉर्डर पार करने के बाद जैसे ही वाहन चालक राजौकरी की तरफ चलते हैं तो वाहनों की लंबी लाइन लगनी शुरू हो जाती है।

प्रवेश और निकासी बेहतर नहीं सिरहौल बॉर्डर पर दिल्ली-जयपुर हाईवे का प्रवेश और निकासी बेहतर नहीं है। सिरहौल बॉर्डर से यदि किसी ने राजौकरी की तरफ जाना है या यू टर्न लेना है तो दिल्ली नगर निगम के टोल प्लाजा से निकल रहे वाहनों के साथ टकराव की स्थिति बनती है, जो यातायात जाम का कारण बनती है।

टोल बूथ भी जाम का कारण दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर पर दिल्ली नगर निगम ने टोल बूथ लगाया हुआ है। इस टोल बूथ पर व्यावसायिक वाहनों से टोल शुल्क वसूल किया जाता है। हालांकि, दिल्ली नगर निगम ने मासिक पास बनाया हुआ है, लेकिन अधिकांश वाहन चालकों ने यह नहीं लिया हुआ है। वे इस टोल बूथ से होकर निकलते हैं। तीन लेन के इस बूथ पर वाहनों की लंबी लाइन लग जाती है, जिसकी वजह से दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रहे वाहन प्रभावित होते हैं। इस वजह से यातायात जाम की स्थिति बनती है। हालांकि दिल्ली नगर निगम की तरफ से टोल बूथ को बैरीमुक्त करने की तैयारी कर रहा है। दिसंबर माह तक यह कार्य पूरा होने की उम्मीद है।

द्वारका एक्सप्रेसवे पर वाहनों की संख्या कम द्वारका एक्सप्रेसवे पर जब तक बिजवासन टोल प्लाजा नहीं लगा था, तब तक दिल्ली-जयपुर हाईवे पर सिरहौल बॉर्डर पर यातायात जाम नहीं लगता था। करीब एक लाख वाहन द्वारका एक्सप्रेसवे से निकलकर दिल्ली-जयपुर हाईवे तक पहुंच जाते थे। जब से बिजवासन टोल प्लाजा शुरू हुआ है तो वाहनों की संख्या कम हो गई है। टोल बचाने के चक्कर में व्यावसायिक वाहन तो दिल्ली-जयपुर हाईवे से होकर दिल्ली की तरफ निकलने लगे हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे पर वाहनों की संख्या एक लाख रोजाना से घटकर करीब 40 हजार रोजाना रह गई है। वहीं, दिल्ली-जयपुर हाईवे पर रोजाना करीब डेढ़ लाख वाहन गुजरते हैं।

बॉर्डर तक द्वारका एक्सप्रेसवे टनल का जाम भी पहुंचता है दिल्ली से आ रहे वाहन चालक द्वारका एक्सप्रेसवे जाने के लिए अंडरपास का इस्तेमाल करके दिल्ली-जयपुर हाईवे पर आकर द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ मुड़ते हैं। इस वजह से महिपालपुर के समीप वाहनों के टकराव की स्थिति बनती है। पीछे से आ रहे वाहनों की गति धीमी हो जाती है, जिससे सिरहौल बॉर्डर पर जाम की स्थिति बन जाती है। दूसरा, द्वारका एक्सप्रेसवे से तेज गति से वाहन आते हैं। जैसे ही यह वाहन दिल्ली-जयपुर हाईवे पर मर्ज होते हैं तो वाहनों की रफ्तार कम हो जाती है।

दिल्ली से डीएलएफ साइबर सिटी का यातायात ज्यादा एनएचएआई के एक अधिकारी ने बताया कि सुबह के समय दिल्ली से आने वाले 70 प्रतिशत वाहन डीएलएफ साइबर सिटी की तरफ मुड़ते हैं। यहां सर्विस रोड तीन लेन की है। वाहनों की संख्या अधिक होने की वजह से यातायात जाम लग जाता है। शाम के समय पर जब यही वाहन चालक दिल्ली की तरफ जाते हैं तो कुछ इस तरह की समस्या उन्हें सिरहौल बॉर्डर पर बनती है।

क्या कहते हैं यातायात विशेषज्ञ सिरहौल बॉर्डर पर यातायात जाम का सबसे बड़ा कारण 16 लेन होना है। पीछे और आगे चार-चार लेन है। जब बॉर्डर पर वाहन आते हैं तो तेजी से निकलने के लिए इधर-उधर होते हैं। इसकी वजह से यातायात जाम लगता है। एनएचएआई को चाहिए था कि जब टोल प्लाजा हटा था तो उसी समय 16 लेन को चार लेन कर देना चाहिए था। अब भी इस योजना पर काम करके सिरहौल बॉर्डर पर जाम को कम किया जा सकता है।

- अनुराग कुलश्रेष्ठ, यातायात विशेषज्ञ