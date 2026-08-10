Gurgaon News: स्वतंत्रता सेनानियों-शहीदों के नाम तिरंगा यात्रा निकाली

Gurgaon News: गुरुग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों की स्मृति में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा स्वतंत्रता सेनानी स्मारक से शुरू होकर विभिन्न स्थानों से होते हुए वापस वहां समाप्त हुई। 12 अगस्त को तिरंगा बाइक-साइकिल रैली भी निकाली जाएगी और नगर निगम द्वारा तिरंगा सेल्फी प्वाइंट भी बनाए जाएंगे।

Gurgaon News: गुरुग्राम, अमर मौर्य। शहर में रविवार को स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों की स्मृति में तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी समिति ने रविवार को सिविल लाइंस के स्वतंत्रता सेनानी स्मारक से तिरंगा यात्रा शुरू हुई जो जिला सैनिक बोर्ड, सोहना चौक, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, लघु सचिवालय से होकर वापस स्वतंत्रता सेनानी स्मारक पर समापन हुआ। अंकिता शर्मा को झांसी की रानी लक्ष्मी बाई के रूप में तिरंगा यात्रा में शामिल किया गया l समिति अध्यक्ष कपूर सिंह दलाल ने तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को सम्मान देने के लिये कार्यक्रम आयोजित किया। तिरंगा यात्रा में भारत माता की जय, वंदे मातरम्, जय हिन्द, जय तिरंगा समेत देश भक्ति के नारे लगाए गए। स्वतंत्रता सेनानी स्मारक पर पुष्प अर्पित कर एक मिनट का मौन धारण कर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गई। तिरंगा यात्रा में सूबेदार बिजेंद्र सिंह ठाकरान, मातादीन यादव, लाल चंद रोहिल्ला, लेखराज राघव, योगेश, समरजीत चौधरी, जगबीर सिंह, देवेंद्र श्योराण, आरके वर्मा, दीपक बेनीवाल, विजय, सुषमा अनिल शर्मा, बलजीत, शम्मी अहलावत, सतीश चौहान, कृष्ण मित्तल, राजेन्द्र प्रसाद, जितेंद्र रोहिल्ला बीर सिंह राधव, महेश, अतर सिंह सिंधु, महेश, कार्तिक गहलोत, पवन मेहता, महिपाल, दिलीप गुप्ता आदि शामिल रहे।

12 अगस्त को निकलेगी तिरंगा बाइक-साइकिल रैली गुरुग्राम में 12 अगस्त को तिरंगा बाइक, साइकिल और ई-बाइक रैली निकाली जाएगी। रैली नेहरू स्टेडियम, गुरुग्राम से राजीव चौक होते हुए वापस नेहरू स्टेडियम आएगी। इसमें खिलाड़ी, एनसीसी, एनएसएस, युवा क्लब, आरडब्ल्यूए, एनजीओ, विद्यार्थी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सरकारी अधिकारी-कर्मचारी भाग लेंगे। रैली के शुभारंभ पर सामूहिक रूप से वंदे मातरम् का गायन भी किया जा सकता है।

प्रमुख स्थानों पर बनेंगे तिरंगा सेल्फी प्वाइंट: नगर निगम गुरुग्राम, नगर निगम मानेसर तथा सोहना व पटौदी-जटौली मंडी क्षेत्र में प्रमुख स्थानों पर तिरंगा सेल्फी प्वाइंट स्थापित किए जाएंगे। इन प्वाइंट पर तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा अभियान की वेबसाइट https://harghartiranga.com पर अपलोड करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जिला प्रशासन के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल और वेबसाइट पर भी अभियान से संबंधित लिंक को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।

सरकारी भवनों पर होगी तिरंगा सजावट: जिले में पुल, सरकारी भवन, अस्पताल, स्कूल एवं अन्य प्रमुख सरकारी परिसंपत्तियों पर तिरंगा रोशनी एवं सजावट की जाएगी। स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों तथा अन्य प्रमुख स्थानों पर “वंदे मातरम्” थीम पर बड़े आकार की तिरंगा रंगोली भी बनाई जाएगी।

सुविधा के लिए राष्ट्रीय ध्वज बिक्री केंद्र: डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि जिला परिषद द्वारा लघु सचिवालय के भूतल पर स्वयं सहायता समूहों व स्थानीय विक्रेताओं के बिक्री केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां से लोग उचित मूल्य पर राष्ट्रीय ध्वज खरीद सकेंगे। वहीं बीपीएल परिवारों के लिए आवश्यक राष्ट्रीय ध्वज की व्यवस्था कर उन्हें उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाएगा।

14 अगस्त को होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम: 13 व 14 अगस्त को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गुरुग्राम के महाराणा प्रताप स्वर्ण जयंती पार्क (लेजर वैली) की पार्किंग में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका की स्मृति में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। इससे पहले स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों की ऑनलाइन भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। माई जीओवी पोर्टल पर क्विज, भाषण, चर्चा, प्रदर्शनी एवं डॉक्यूमेंट्री सहित विभिन्न गतिविधियां होंगी। स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में विभाजन से संबंधित डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का प्रदर्शन भी किया जाएगा।