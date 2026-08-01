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Gurgaon News: हार्डवेयर की दुकान के ताले तोड़कर हजारों का सामान चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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Gurgaon News: सोहना, नरेश कुमार। शहर के नागरिक अस्पताल मार्ग पर शुक्रवार रात हार्डवेयर की दुकान के ताले तोड़कर चोर 70 हजार रुपये का सामान चोरी कर ले गए।

Gurgaon News: हार्डवेयर की दुकान के ताले तोड़कर हजारों का सामान चोरी

Gurgaon News: सोहना, नरेश कुमार। शहर के नागरिक अस्पताल मार्ग पर शुक्रवार रात हार्डवेयर की दुकान के ताले तोड़कर चोर 70 हजार रुपये का सामान चोरी कर ले गए। शहर के वार्ड 18 में रहने वाले सागर लोहिया ने पुलिस शिकायत में बताया कि शनिवार की सुबह छह बजे उसके पड़ोस में दुकान चलाने वाले राजेन्द्र सैनी दुकानदार का फोन आया। उसने बताया कि दुकान का शटर उठा हुआ है और ताले टूटे हुए हैं। वह मौके पर पहुंचे तो पता चला कि शटर पर जड़े ताले तोड़कर गंदे पानी की नाली में गिराए हुए थे। सुबह उठकर देखा तो अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था।

गल्ला की डोर बाहर काउंटर पर खाली रखी हुई थी। सागर लोहिया ने बताया कि गल्ले में 7 से 8 हजार रुपये की नकदी थी। वह गायब है। दुकान के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। क्योंकि दुकान से पीतल से तैयार सामान चोरी हुए है। जिनकी कीमत करीब 70 हजार रुपये की है। तीन साल पहले भी दुकान की दीवार को पीछे से तोड़कर चोरी की गई थी। शनिवार को उसने पुलिस कंट्रोल रुम को 112 नंबर पर कॉल करके दुकान में हुई चोरी की सूचना दी।

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