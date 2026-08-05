Gurgaon News: गोल्फ कोर्स से फरीदाबाद रोड तक सड़क सुधरेगी
Gurgaon News: गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर घाटा यातायात सिग्नल से लेकर गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड टी प्वाइंट तक 2.5 किलोमीटर सड़क की मरम्मत के लिए टेंडर जारी किया गया है। इस कार्य की लागत पौने पांच करोड़ रुपये होगी और मरम्मत में लगभग आठ महीने लगेंगे।
Gurgaon News: ढाई किलोमीटर हिस्से की मरम्मत के लिए टेंडर जारी इस कार्य पर पौने पांच करोड़ की लागत आएगीगुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड स्थित घाटा यातायात सिग्नल से लेकर गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड टी प्वाइंट तक सड़क की मरम्मत होगी। जीएमडीए ने मुख्य सड़क के ढाई किलोमीटर लंबे इस हिस्से की मरम्मत के लिए मंगलवार शाम को टेंडर जारी किया। इस कार्य पर पौने पांच करोड़ की लागत आएगी।गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की लंबाई आठ किलोमीटर है। घाटा यातायात सिग्नल से लेकर गुरुग्राम-सोहना हाईवे स्थित वाटिका चौक तक आठ करोड़ रुपये की लागत से पिछले साल सड़क की मरम्मत करवाई गई थी।
यातायात सिग्नल से फरीदाबाद रोड तक सड़क की मरम्मत नहीं हुई थी। अब सड़क पर गड्ढे हो गए हैं। इस वजह से जाम भी लग रहा है। जीएमडीए ने अब इस सड़क की मरम्मत करने की योजना तैयार की है। इसके तहत 14 अगस्त को टेंडर खोला जाएगा।जीएमडीए के कार्यकारी अभियंता अमित गोदारा के मुताबिक टेंडर आवंटन के साथ इस सड़क की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया जाएगा। इसकी मरम्मत में लगभग आठ महीने का समय लगेगा।
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