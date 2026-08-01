Gurgaon News: सेक्टर-10 नागरिक अस्पताल के कैंसर डे-केयर सेंटर में 50 मरीजों की पूरी हुई कीमोथेरेपी
Gurgaon News: 26 मार्च से शुरू हुई सेवा से मरीजों को मिला राहत, पहले इलाज के लिए बड़े अस्पतालों में होना पड़ता था रेफर
Gurgaon News: गुरुग्राम, संवाददाता। जिला नागरिक अस्पताल में चार माह पहले शुरू हुए कैंसर डे-केयर में अब तक 50 मरीजों की कीमोथेरेपी सफलतापूर्वक की जा चुकी है। इससे मरीजों को दिल्ली, रोहतक और अन्य बड़े सरकारी अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। जिला नागरिक अस्पताल में 26 मार्च को शुरू हुए कैंसर डे-केयर सेंटर की शुरुआत की गई। एम्स बाढ़सा की विशेषज्ञ टीम की देखरेख में इलाज शुरू हुआ। पहली कीमोथेरेपी 53 वर्षीय ब्रेस्ट कैंसर पीड़ित महिला को दी गई। यह उनकी दूसरी साइकिल थी, जिसे विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इसके बाद लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती गई।
अब तक 50 मरीज इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं। अस्पताल में कीमोथेरेपी के दौरान प्रशिक्षित डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की टीम मरीजों की लगातार निगरानी करती है। उपचार के दौरान आवश्यक दवाएं भी मरीजों को निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिल रही है।कार्यवाहक पीएमओ डॉ. नीना सिंह ने बताया कि कैंसर डे-केयर सेंटर शुरू होने के बाद मरीजों को अपने जिले में ही गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल रहा है। पहले कीमोथेरेपी के लिए मरीजों को बड़े अस्पतालों में रेफर करना पड़ता था, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती थी। अब विशेषज्ञों की निगरानी में यहां नियमित रूप से कीमोथेरेपी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि डे-केयर मॉडल के कारण मरीज इलाज के बाद उसी दिन घर लौट जाते हैं, जिससे उनकी असुविधा कम होती है। अस्पताल पर भी अनावश्यक दबाव नहीं बढ़ता। आने वाले समय में अधिक से अधिक पात्र मरीजों को इस सुविधा का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
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